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युवकों का आरोप: फर्जी पुलिसकर्मी बन हाईवे पर की लूट व मारपीट, पुलिस बोली- टोल के कैमरे में कोई नजर नहीं आया

रिपोर्ट दर्ज कराने आए युवक ( ETV Bharat Kota )

कोटा: बारां जिले के छीपाबड़ौद निवासी हेमंत जिंदल ने कोटा जिले के सीमलिया टोल के निकट फर्जी पुलिसकर्मियों द्वारा लूट और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. उनके अनुसार 26 मार्च को सुबह 3:30 बजे वह अपने दोस्त राकेश अग्रवाल के साथ कोटा जा रहे थे, तभी कार सवार तीन लोगों ने, जो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के वेश में थे, उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने कार की चाबी निकाली, उन्हें बाहर निकलवाया, जेबों से 62 हजार 500 रुपए नकद और गले से सोने की चेन लूट ली, साथ ही लाठी-डंडों से मारपीट की. पीड़ित ने 1 अप्रैल को ग्रामीण एसपी कार्यालय में परिवाद दिया. वहीं, सीमलिया थानाधिकारी नंद सिंह का कहना है कि टोल के कैमरे चेक कर लिए गए हैं, जिनमें कोई संदिग्ध नजर नहीं आया है. फिर भी जांच जारी है और युवकों को थाने बुलाया गया है. पीड़ित हेमंत जिंदल का कहना है कि वह कोटा के लिए अपने दोस्त राकेश अग्रवाल के साथ रवाना हुआ था. 26 मार्च को सुबह 3:30 बजे सीमलिया टोल के बाद नहर के निकट उसे एक कार सवार ने रुकवाया. इन तीन लोगों में से एक इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल बने हुए थे. इन्होंने पहले हमारी कार को बंद कर चाबी निकाली, फिर हमें बाहर निकलवाया. कार की तलाशी ली, उसमें कुछ नहीं मिलने पर हमारी जेबों से पैसे निकाल लिए. उन्होंने हमें लाठी-डंडों से मारा और कपड़े खुलवा लिए. ये सभी लोग शराब पी रहे थे. इसके बाद हमें रवाना कर दिया. आप बीती सुनाता पीड़ित (ETV Bharat Kota)