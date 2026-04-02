युवकों का आरोप: फर्जी पुलिसकर्मी बन हाईवे पर की लूट व मारपीट, पुलिस बोली- टोल के कैमरे में कोई नजर नहीं आया
एक युवक ने कोटा जिले में सीमलिया टोल के निकट तीन लोगों पर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लूट का आरोप लगाया है.
Published : April 2, 2026 at 2:34 PM IST
कोटा: बारां जिले के छीपाबड़ौद निवासी हेमंत जिंदल ने कोटा जिले के सीमलिया टोल के निकट फर्जी पुलिसकर्मियों द्वारा लूट और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है. उनके अनुसार 26 मार्च को सुबह 3:30 बजे वह अपने दोस्त राकेश अग्रवाल के साथ कोटा जा रहे थे, तभी कार सवार तीन लोगों ने, जो इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के वेश में थे, उन्हें रोक लिया. आरोपियों ने कार की चाबी निकाली, उन्हें बाहर निकलवाया, जेबों से 62 हजार 500 रुपए नकद और गले से सोने की चेन लूट ली, साथ ही लाठी-डंडों से मारपीट की. पीड़ित ने 1 अप्रैल को ग्रामीण एसपी कार्यालय में परिवाद दिया. वहीं, सीमलिया थानाधिकारी नंद सिंह का कहना है कि टोल के कैमरे चेक कर लिए गए हैं, जिनमें कोई संदिग्ध नजर नहीं आया है. फिर भी जांच जारी है और युवकों को थाने बुलाया गया है.
पीड़ित हेमंत जिंदल का कहना है कि वह कोटा के लिए अपने दोस्त राकेश अग्रवाल के साथ रवाना हुआ था. 26 मार्च को सुबह 3:30 बजे सीमलिया टोल के बाद नहर के निकट उसे एक कार सवार ने रुकवाया. इन तीन लोगों में से एक इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल बने हुए थे. इन्होंने पहले हमारी कार को बंद कर चाबी निकाली, फिर हमें बाहर निकलवाया. कार की तलाशी ली, उसमें कुछ नहीं मिलने पर हमारी जेबों से पैसे निकाल लिए. उन्होंने हमें लाठी-डंडों से मारा और कपड़े खुलवा लिए. ये सभी लोग शराब पी रहे थे. इसके बाद हमें रवाना कर दिया.
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पुलिस पर रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप: जिंदल का कहना है कि 'मेरी जेब से 35 हजार 300 रुपए और मेरे दोस्त राकेश अग्रवाल की जेब से 27 हजार 200 रुपए निकाल लिए गए. कुल मिलाकर 62 हजार 500 रुपए की लूट हुई'. इसके अलावा सोने की चेन भी छीन लिया गया. पीड़ित ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पीड़ित सीमलिया थाने गए, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की. उन्हें यह कह कर भगा दिया गया कि वहां आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, वे इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे? इन युवकों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल में तीन युवकों के नाम सामने आए हैं. तीनों सीमलिया निवासी है. हालांकि, मारपीट के दौरान वे मोबाइल में वीडियो नहीं बना पाए.
सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखे फुटेज: सीमलिया थानाधिकारी नंद सिंह का कहना है कि परिवादी की सूचना पर प्रारंभिक जांच कर ली गई है. जिस रात की घटना बताई जा रही है, उस 24 घंटे की कैमरा फुटेज चेक कर ली गई है, जिसमें यह बदमाश या घटना नजर नहीं आ रही है. दूसरी तरफ, यह लोग हाईवे से उतरकर कल्याणपुरा जाने वाले नहर मार्ग पर क्या करने गए थे यह भी संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि अमूमन लोग टोल से सीधे हाईवे के जरिए कोटा चले जाते हैं.