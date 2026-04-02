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दुर्ग में अजब-गजब ठगी की शिकायत दर्ज, स्वास्थ्य सचिव का पीए बनकर धमकाया, खुलासे से मची खलबली

आरोपी ने खुद को पीए बताकर अस्पताल संचालकों से मोटी रकम मांगी. शिकायत दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया.

FILE COMPLAINT OF FRAUD
खुलासे से मची खलबली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 2, 2026 at 7:53 PM IST

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दुर्ग: स्वास्थ्य विभाग के नाम पर ठगी किए जाने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि आरोपी अजय अग्रवाल ने खुद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव का पीए बताकर अस्पताल संचालकों को धमकाया. आरोप है कि कथित शिकायतों को दबाने के नाम पर मोटी रकम की डिमांड आरोपी के द्वारा कुछ लोगों से की गई.

दुर्ग में अजब-गजब ठगी की शिकायत दर्ज

मामला तब उजागर हुआ जब मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित गंगोत्री अस्पताल के संचालक ओमप्रकाश कराडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. फरियादी ने बताया कि आरोपी ने फोन पर खुद को सचिव का पीए बताते हुए कहा कि उनके अस्पताल के खिलाफ कई शिकायतें लंबित हैं और जांच जारी है. आरोपी ने साफ तौर पर धमकी दी कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

खुलासे से मची खलबली (ETV Bharat)

कैसे हुआ आरोपी पर शक

शक होने पर डॉक्टर कराडे ने मंत्रालय जाकर जानकारी जुटाई, जहां पता चला कि इस नाम और नंबर का कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ ही नहीं है. इसके बाद उन्होंने तुरंत मोहन नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 308(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाने में शिकायत होते ही आरोपी रफूचक्कर

इसी तरह का एक और मामला चरोदा स्थित एएम अस्पताल से भी सामने आया, जहां संचालक डॉ. मनोज पोपटनी से भी आरोपी ने इसी अंदाज में पैसों की मांग की. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक, दोनों मामलों में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है.

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