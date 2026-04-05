बिहार में स्वर्ण कारोबारियों में दहशत, अब कस्टम अधिकारी बनकर लूटा 17 किलो सोना
बिहार में स्वर्ण कारोबारी आसान टारगेट बन रहे हैं. इस बार दानापुर में लुटेरों ने कस्टम ऑफिसर बनकर फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया-
Published : April 5, 2026 at 3:55 PM IST
पटना : बिहार के पटना में फिल्मी अंदाज में करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया. पटना में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस व्यवस्था को चुनौती देते हुए फिल्मी स्टाइल में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. खगौल थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताकर स्वर्ण कारोबारियों से करोड़ों रुपये मूल्य का लगभग 17 किलोग्राम सोना लूट लिया.
कस्टम अधिकारी बताकर सोने की लूट : इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस महकमे में भी हलचल तेज हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार, गुजरात के राजकोट से ट्रेन संख्या 19483 के जरिए दो स्वर्ण व्यवसायी—प्रिंस (25 वर्ष ) और महेश (35 वर्ष) दानापुर स्टेशन पहुंचे थे. दोनों कारोबारी रात के समय स्टेशन से टेम्पो पकड़कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे. इसी दौरान खगौल-लख के पास पहले से घात लगाए बैठे 3-4 अपराधियों ने मोटरसाइकिल और कार से उनका पीछा कर उन्हें रोक लिया.
17 किलो सोना की लूट : अपराधियों ने खुद को कस्टम विभाग का अधिकारी बताते हुए दोनों कारोबारियों को जांच के नाम पर डराया-धमकाया. इसके बाद उन्हें जबरन अपनी कार में बैठा लिया गया. बदमाश दोनों को लेकर नौबतपुर नहर के पास पहुंचे, जहां सुनसान इलाके में उनसे करीब 17 किलोग्राम सोना लूट लिया. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दोनों पीड़ितों को सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.
जांच के लिए गठित की गई SIT : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (दानापुर) शिवम धाकर ने बताया कि यह घटना शनिवार की है और इसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) की निगरानी में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है.
योजनाबद्ध तरीके से व्यापारियों को लूटा : पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़ित कारोबारी खगौल स्टेशन पर उतरे थे, जहां अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि बदमाशों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया और खुद को कस्टम अधिकारी बताकर विश्वास में लिया.
''जांच के दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कार को बरामद कर लिया है, जो चोरी की बताई जा रही है. वाहन के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और तकनीकी व मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है.''- शिवम धाकर, एसडीपीओ-1, दानापुर
जल्द गिरफ्तारी का दावा : पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. इसमें शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पीड़ितों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके.
कानून व्यवस्था पर उठे सवाल : इस सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर राजधानी में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.
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