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अलवर में दम तोड़ती 'पोषण वाटिका' योजना: 1776 आंगनबाड़ी केंद्रों में से सिर्फ 74 में उगी सब्जियां, बजट के बाद भी कुपोषण से जंग अधूरी

महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक महेश गुप्ता ने बताया कि सरकार की मंशा बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने की थी. लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो अलवर जिला इस दौड़ में बेहद पिछड़ गया है. जिले के कुल केंद्रों के मुकाबले महज कुछ प्रतिशत पर ही यह वाटिकाएं चालू हैं. महेश गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही पोषण वाटिकाएं विकसित कर मिड डे मील में उपयोग लेने के लिए फल व सब्जियां तैयार की जानी थी. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में अभी 74 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ही पोषण वाटिकाएं विकसित हो पाई हैं.

अलवर : आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ताजा व हरी सब्जियां उगा मिड डे मील तैयार कर नौनिहालों में कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के उदेश्य पोषण वाटिका विकसित करने की सरकार की योजना अलवर जिले में दम तोड़ने लगी है. अभी तक जिले में संचालित 1776 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से मात्र 74 पर पोषण वाटिकाएं विकसित हो पाई हैं. यह स्थिति तो तब है जब सरकार की ओर से प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर पोषण वाटिकाओं की देख रेख के लिए प्रति वर्ष 10 हजार रुपए बजट भी दिया जाता है. पोषण वाटिका योजना के आगे नहीं बढ़ पाने के पीछे जिले में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्रों का किराए के भवन में संचालित होना और उनमें जगह की कमी होना भी है.

अलवर जिले में आधा फीसदी केंद्रों पर नहीं बन सकी वाटिकाएं : जिले में 1776 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं और इनमें मात्र 74 ही आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित हो पाई हैं. यानी जिले में कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों के आधे फीसदी केन्द्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित नहीं हो पाई हैं. जिले में रामगढ़ ब्लॉक में सबसे ज्यादा 32 पोषण वाटिकाएं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विकसित की गई है. वहीं लक्ष्मणगढ़ में 22, उमरैण में 7, थानागाजी में 4, मालाखेड़ा में 4, गोविंदगढ़ में 3, कठूमर व राजगढ़ ब्लॉक में एक- एक पोषण वाटिकाएं संचालित की जा सकी है. खास बात यह कि अलवर जिला मुख्यालय पर संचालित 157 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से एक पर भी पोषण वाटिकाएं विकसित नहीं सकी है. यही हाल रैणी ब्लॉक में हैं, यहां 162 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से एक पर भी पोषण वाटिकाएं विकसित नहीं हो पाई हैं.

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जगह की कमी बनी समस्या : जिले में ज्यादातर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित नहीं हो पाने का कारण कई आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जगह की उपलब्धता नहीं हो पाना है. कारण है कि अलवर जिले में करीब 333 आंगनबाड़ी केन्द्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं. इन केन्द्रों पर जगह की उपलब्धता नहीं होने से पोषण वाटिकाएं विकसित कर पाना संभव नहीं है. वहीं कई आंगनबाड़ी केन्द्र एक या दो कमरों के भवन में संचालित हो रहे हैं, जिसके चलते वहां पोषण वाटिका के लिए जगह की कमी बड़ी समस्या है. इसके अलावा अन्य सरकारी भवन व सामुदायिक केन्द्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन भी पोषण वाटिका योजना के धरातल पर उतरने में बड़ी समस्या है. सरकार की ओर से अब स्कूलों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित कर सब्जी उगाने की तैयारी है.

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पोषण वाटिका ही नहीं, कैसे हो कुपोषण दूर : सरकार ने नौनिहालों में बढ़ती कुपोषण की समस्या के निराकरण के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ताजी व पोषक सब्जी और फल आदि तैयार करने के लिए पोषण वाटिकाएं योजना शुरू की. सरकार की ओर से इस योजना के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों को बजट भी उपलब्ध कराया गया. लेकिन ज्यादातर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर न पोषण वाटिका विकसित हो पाई और न ही वहां ताजा फल सब्जी उग पाई. इस कारण सरकार का बच्चों में कुपोषण दूर करने का उददेश्य पूरा नहीं हो पाया और न ही योजना धरातल पर उतर पाई.

अलवर में पोषण वाटिका योजना की जमीनी हकीकत :-