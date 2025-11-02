ETV Bharat / state

धान से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर, आरंग की राधिका अग्रवाल ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल आईकॉन

रायपुर: 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है. शनिवार को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए हजारों की तादाद में दूर दराज से लोग आए थे. राज्योत्सव स्थल पर मोदी के जयकारे के साथ ही भारत माता के जयकारे भी लोगों ने लगाए. हर कोई इस उम्मीद में यहां पहुंचा था उसे पीएम मोदी की एक झलक देखने को मिल जाए.

पीएम मोदी को गिफ्ट करना चाहती थी पेंटिंग: पीएम मोदी से मिलने और अपनी पेंटिंग भेंट करने की इच्छा लेकर आरंग से आई राधिका अग्रवाल का सपना अधूरा रह गया. राधिका कहती हैं कि वो पीएम मोदी से जरुर नहीं मिल पाई उसका अफसोस है. लेकिन वो पीएम मोदी के भाषण को सुन पाई और उनकी एक झलक पा सकीं वो ही इनके लिए बहुत है. राधिका ने बताया कि वो पीएम मोदी को पेंटिंग भेंट करना चाहती थीं. उन्होने पीएम मोदी की पेंटिंग चावल और धान से बनाई है. राधिका कहती हैं कि चार से पांच दिनों की कड़ी मेहतन कर उन्होने इसे तैयार किया.