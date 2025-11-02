ETV Bharat / state

धान से बनाई पीएम मोदी की तस्वीर, आरंग की राधिका अग्रवाल ने पीएम मोदी को बताया ग्लोबल आईकॉन

छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह में कई कलाकार अपनी कलाकृति लेकर भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे.

Rajyotsav 2025
पीएम मोदी को बताया ग्लोबल आईकॉन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 2, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
रायपुर: 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है. शनिवार को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने और सुनने के लिए हजारों की तादाद में दूर दराज से लोग आए थे. राज्योत्सव स्थल पर मोदी के जयकारे के साथ ही भारत माता के जयकारे भी लोगों ने लगाए. हर कोई इस उम्मीद में यहां पहुंचा था उसे पीएम मोदी की एक झलक देखने को मिल जाए.

पीएम मोदी को गिफ्ट करना चाहती थी पेंटिंग: पीएम मोदी से मिलने और अपनी पेंटिंग भेंट करने की इच्छा लेकर आरंग से आई राधिका अग्रवाल का सपना अधूरा रह गया. राधिका कहती हैं कि वो पीएम मोदी से जरुर नहीं मिल पाई उसका अफसोस है. लेकिन वो पीएम मोदी के भाषण को सुन पाई और उनकी एक झलक पा सकीं वो ही इनके लिए बहुत है. राधिका ने बताया कि वो पीएम मोदी को पेंटिंग भेंट करना चाहती थीं. उन्होने पीएम मोदी की पेंटिंग चावल और धान से बनाई है. राधिका कहती हैं कि चार से पांच दिनों की कड़ी मेहतन कर उन्होने इसे तैयार किया.

पीएम मोदी को बताया ग्लोबल आईकॉन (ETV Bharat)


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने चार से पांच दिनों में धान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति बनाई है. अगर उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता तो वह उस पेंटिंग को प्रधानमंत्री मोदी को भेंट जरुर करती: राधिका अग्रवाल, पेंटिंग बनाने वाली छात्रा, आरंग

आरंग की रहने वाली हैं राधिका: आरंग की रहने वाली छात्रा ने बताया कि वह पिछले 5 सालों से पेंटिंग करते आ रही है, लेकिन उसके मन में पहली बार विचार आया कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम करते हैं तो क्यों न उनकी पेंटिंग बनाई जाए. इसके बाद राधिका ने पीएम मोदी की तस्वीर धान और चावल की मदद से तैयार की. राधिका कहती हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है. युवाओं के बीच पीएम मोदी काफी लोकप्रिय भी हैं.

