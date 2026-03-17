सांसदों और विधायकों के केस मॉनिटरिंग के लिए बनाया जाए पोर्टल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, कहा- अब देर न हो
कोर्ट ने वकील से इन मामलों के लिस्टिंग की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:01 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में सांसदों व विधायकों के खिलाफ विशेष अदालतों में चल रहे आपराधिक मुकदमों के ट्रायल की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पारदर्शी तंत्र का उचित पोर्टल तैयार करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि काफी समय बीत चुका है इसलिए अब और देर न की जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह एवं न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने एमपी एमएलए विशेष अदालतों को लेकर स्वय:कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुधीर मेहरोत्रा ने इस मामले में समय मांगा. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल नियत की है. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व कार्यकारी शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र ने बताया कि अब किसी सांसद या विधायक का केस वापस लेने का मामला नहीं है.
अपर महाधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने पुराने लंबित आपराधिक केस ट्रायल की रिपोर्ट पेश कर बताया कि रूप चौधरी केस की मूल पत्रावली पुनरीक्षण याचिका में हुए आदेश के तहत तलब कर ली गई है. तीन साल बीत चुके हैं और सुनवाई रुकी है. बृजेश सिंह के केस में हाईकोर्ट से स्थगनादेश है. याचिका लंबित है. कपिल मुनि करवरिया के मामले में 31 दिसंबर 2002 से स्थगनादेश है.
खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि फोटो कॉपी रखकर केस की मूल पत्रावली ट्रायल कोर्ट को वापस कर दी जाए. कोर्ट ने वकील से इन मामलों के लिस्टिंग की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा है.
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