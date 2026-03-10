ETV Bharat / state

वेंटिलेटर पर युवाओं को रोजगार की राह दिखाने वाली योजना, जयराम सरकार के समय हुई थी शुरू

प्रदेश में सीएम स्वावलंबन योजना का पोर्टल एक साल से बंद पड़ा हुआ है. इसके चलते युवा आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 3:02 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार की राह दिखाने वाली मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अब खुद वेंटिलेटर पर झूल रही है. हिमाचल प्रदेश में आत्मनिर्भर बनने के सपने पाले युवा एक साल से इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से योजना के लिए आवेदन करने के लिए बनाए पोर्टल की खिड़की पर ताला लगा हुआ है. ऐसे में अब आलम यह है कि युवा उद्योग विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई भी आवेदन नहीं लिया जा रहा है.

यह स्थिति बीते साल अप्रैल 2025 से बनी हुई है. उद्योग विभाग के अधिकारी युवाओं को सिर्फ यह जवाब दे रहे हैं कि यह योजना सरकार के स्तर पर होल्ड की है. इस कारण अभी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं. वही, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने सवाल उठाया है कि एक साल का लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं मांगे जा रहे हैं. ऐसे में उन्हें विभाग के कार्यालय से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जबकि पोर्टल भी आवेदन के लिए बंद है.

युवाओं के टूटे सपने

बेरोजगार युवक रोहित ठाकुर का कहना है कि 'मैंने योजना का लाभ लेने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण ले रखा है और अब आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटे-छोटे स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहा था. सरकार की योजना के माध्यम से सब्सिडी लेकर कार्य शुरू करने की तैयारी है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में एक साल से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं.'

पोर्टल के बंद होने से कई युवाओं के सपने भी टूट रहे हैं. युवा लंबे समय से पोर्टल के शुरू होने की राह देख रहे है, ताकि अपने सपने पूरे कर सकें और अपने परिवार को संभाल सकें, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. युवा रमेश कुमार का कहना है कि 'बीते 1 साल से इस योजना के तहत उनका आवेदन नहीं हो पा रहा है. उम्मीद थी कि इस योजना के तहत सरकार से ऋण लेंगे और सरकार हमें सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी. प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो इस पोर्टल को जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि बेरोजगार युवा आवेदन कर अपने लिए रोजगार की राह को मजबूत कर सकें.'

मुख्यमंत्री स्वलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल 31 मार्च तक अंडर मेंटेनेंस पर है, तब तक आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं. आने वाले समय में सरकार के जो भी आदेश होंगे, उसके आधार पर काम किया जाएगा. पीएल ठाकुर, महाप्रबंधक, उद्योग केंद्र कुल्लू

2018 में शुरू हुई थी योजना

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पूर्व बीजेपी सरकार के समय साल 2018 में शुरू की गई थी. इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्योग विभाग के पास आवेदन करना होता है. इस योजना के तहत 40 लाख रुपये तक के ऋण में विधवाओं को 35 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत और अन्य को 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है. इसके अलावा 40 लाख रुपये के ऋण पर 3 साल तक ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट भी मिलती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार का हिमाचल प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ में आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट/व्यापार योजना, पैन कार्ड, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर का होना आवश्यक है.

इस योजना का मुख्य लाभ युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में रुचि दिखाना है, ताकि रोजगार की कमी की समस्या दूर होने और नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे. इसके अलावा कोई सरकारी भूमि किराए पर चाहता है, तो वह इसके लिए सरकार की सहायता ले सकता है. ऐसे में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए स्वरोजगार की राह मजबूत हो रही है.

