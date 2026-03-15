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गर्मी से पहले धनबाद प्रशासन अलर्ट, जलापूर्ति संबंधित शिकायत के लिए पोर्टल शुरू, तत्काल होगा समाधान

धनबाद में गर्मी से पहले जलापूर्ति समस्या का सामाधान के लिए प्रशासन अलर्ट हो गए हैं.

DHANBAD WATER CRISIS
जल विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते उप विकास आयुक्त (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 10:17 AM IST

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धनबाद: आगामी गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में शनिवार को उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने पीएचईडी प्रमंडल-1, प्रमंडल-2 और यांत्रिकी शाखा के अधिकारियों के साथ जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक की.

खराब चापाकल और जलमीनार 24 घंटे में हो मरम्मत: उप विकास आयुक्त

बैठक में उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में बंद पड़े या खराब चापाकलों और जलमीनारों की मरम्मत 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित की जाए. जिससे की गर्मी के दिनों में लोगों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी विभाग समंवय के साथ काम करें.

वेबसाइट या क्यूआर स्कैन का कर सकते हैं शिकायत

इस दौरान आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल https://water-grievances.awcdhn.in और क्यूआर कोड की भी शुरुआत की गई. इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपने क्षेत्र में खराब चापाकल या बंद जलमीनार की शिकायत दर्ज करा सकेंगे. प्रशासन ने इन शिकायतों के समाधान के लिए 72 घंटे की समयसीमा तय की है.

पेयजल समस्या से जल सेवा टीम का गठन

जिले में जल संकट की स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटने और पेयजल व्यवस्था की लगातार निगरानी के लिए समाहरणालय में पीएचईडी और डीएमएफटी पीएमयू की संयुक्त सेल 'जल सेवा टीम' का गठन किया गया है. यह टीम पूरे जिले में जलापूर्ति से संबंधित कार्यों की निगरानी करते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. बैठक में उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागों को समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि गर्मी के मौसम में जिलेवासियों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके.

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