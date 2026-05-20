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26 मई को खुलेगा तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल, 5 जून को रवाना होगी 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा'

जयपुर: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए देवस्थान विभाग 26 मई से पोर्टल खोलने जा रहा है. वरिष्ठ नागरिक 15 दिनों तक इसमें आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत राज्य सरकार 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी और 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराने का लक्ष्य तय किया है. इससे पहले देवस्थान विभाग 5 जून को 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' के तहत 1000 यात्रियों को सोमनाथ, द्वारिका, भेंट द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए रवाना करेगा.

देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की प्रगति, लंबित परियोजनाओं और आगामी धार्मिक यात्राओं की तैयारियों पर चर्चा की. मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें तय समय में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी हो, ताकि चयन और यात्रा संचालन में किसी प्रकार की देरी न हो.

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50 हजार यात्रियों को एसी ट्रेन से कराई जाएगी यात्रा: मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेनों के माध्यम से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी. इसके लिए 50 हजार यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है. चयनित यात्रियों को यात्रा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी.