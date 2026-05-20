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26 मई को खुलेगा तीर्थ यात्रा योजना का पोर्टल, 5 जून को रवाना होगी 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा'

यात्रा में 50 हजार यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है. यात्रा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी.

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मंत्री कुमावत बैठक लेते हुए (Etv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 8:43 PM IST

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जयपुर: राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए देवस्थान विभाग 26 मई से पोर्टल खोलने जा रहा है. वरिष्ठ नागरिक 15 दिनों तक इसमें आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत राज्य सरकार 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी और 6 हजार यात्रियों को हवाई जहाज से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराने का लक्ष्य तय किया है. इससे पहले देवस्थान विभाग 5 जून को 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा' के तहत 1000 यात्रियों को सोमनाथ, द्वारिका, भेंट द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए रवाना करेगा.

देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं की प्रगति, लंबित परियोजनाओं और आगामी धार्मिक यात्राओं की तैयारियों पर चर्चा की. मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें तय समय में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी हो, ताकि चयन और यात्रा संचालन में किसी प्रकार की देरी न हो.

पढ़ें: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की लॉटरी: जयपुर जिले से 526 हवाई जहाज और 4379 यात्री रेल से करेंगे तीर्थ यात्रा

50 हजार यात्रियों को एसी ट्रेन से कराई जाएगी यात्रा: मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेनों के माध्यम से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी. इसके लिए 50 हजार यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है. चयनित यात्रियों को यात्रा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी.

6 हजार श्रद्धालु जाएंगे पशुपतिनाथ: योजना में हवाई यात्रा का दायरा भी बढ़ाया गया है. सरकार 6 हजार वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन हवाई जहाज से कराएगी. विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध तैयारी के निर्देश दिए गए हैं.

5 जून को जयपुर से रवाना होगी 'सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा': मंत्री कुमावत ने बताया कि 5 जून को जयपुर से एक विशेष ट्रेन 1000 यात्रियों को लेकर सोमनाथ के लिए रवाना होगी. यात्रा के दौरान श्रद्धालु सोमनाथ महादेव, द्वारिका, भेंट द्वारिका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. राजस्थान सरकार इस विशेष धार्मिक यात्रा को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के तहत आयोजित कर रही है.

अधिकारियों को ट्रेन संचालन, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए. बैठक में देवस्थान विभाग से जुड़ी अन्य योजनाओं और धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन और आस्था से जुड़े ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

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