ETV Bharat / state

हिमालय की तराई का दुर्लभ हॉग डियर अब घना में फल-फूल रहा, वेटलैंड इकोसिस्टम के अच्छे संकेत

2004 की बाढ़ के बाद बिखर चुकी इस दुर्लभ प्रजाति की आबादी अब धीरे-धीरे स्थिर होती नजर आ रही है.

दुर्लभ हॉग डियर
दुर्लभ हॉग डियर (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 8:07 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : हिमालय की तराई और दलदली इलाकों में पाए जाने वाले दुर्लभ हॉग डियर को अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आबोहवा रास आने लगी है. राजस्थान में सिर्फ घना में मौजूद इस संवेदनशील प्रजाति की संख्या इस बार बढ़कर 8 तक पहुंच गई है. खास बात यह है कि हॉग डियर को स्वस्थ वेटलैंड और घासभूमि इकोसिस्टम का सबसे अहम संकेतक माना जाता है. ऐसे में इनकी बढ़ती मौजूदगी केवलादेव के वेटलैंड के मजबूत होने का संकेत दे रही है. हाल ही में हुए वाटर होल सेंसस में सामने आए आंकड़ों ने वन विभाग के साथ-साथ वन्यजीव विशेषज्ञों को भी उत्साहित कर दिया है. 2004 की बाढ़ के बाद बिखर चुकी इस दुर्लभ प्रजाति की आबादी अब धीरे-धीरे स्थिर होती नजर आ रही है.

उद्यान के डीएफओ चेतन कुमार बीवी के अनुसार पिछले वर्ष हुए सेंसस में 7 हॉग डियर दर्ज किए गए थे, जबकि इस बार इनकी संख्या बढ़कर 8 हो गई. देखने में यह बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण के नजरिए से यह बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कारण यह है कि हॉग डियर सामान्य हिरण प्रजातियों की तरह हर जगह नहीं पाए जाते. ये बेहद संवेदनशील आवास वाले जीव हैं और केवल उन्हीं क्षेत्रों में टिक पाते हैं जहां वेटलैंड और घासभूमि का प्राकृतिक संतुलन मजबूत हो.

डीएफओ चेतन कुमार बीवी (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें. भरतपुर की पहाड़ियों में पहली बार दिखा दुर्लभ इजिप्शियन वल्चर, जानें क्यों है ये खास ?

दलदली इलाकों में पाई जाती है ये प्रजाति : उन्होंने बताया कि हॉग डियर को वेटलैंड इकोसिस्टम का प्रतिनिधि जीव माना जाता है. यह प्रजाति आमतौर पर हिमालय की तराई, गंगा के बाढ़ क्षेत्रों और उनसे जुड़े दलदली इलाकों में पाई जाती है. इनका जीवन जल, दलदल और घने घास क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा होता है. किसी क्षेत्र में हॉग डियर लंबे समय तक सुरक्षित रह रहे हों तो यह उस इलाके की पारिस्थितिकी के स्वस्थ होने का संकेत माना जाता है.

रियासतकाल में लाए गए थे हॉग डियर : डीएफओ चेतन ने बताया कि घना में हॉग डियर को रियासत काल में लाया गया था. तब से यह प्रजाति सीमित संख्या में लगातार घना में मौजूद रही. एक समय ऐसा था जब उद्यान में इनकी संख्या 10 से 15 के बीच स्थिर मानी जाती थी, लेकिन वर्ष 2004 में आई भीषण बाढ़ ने इनके अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया. उस दौरान केवलादेव में जलभराव अत्यधिक बढ़ गया था. कई हिस्सों में पानी लंबे समय तक भरा रहा, जिससे हॉग डियर अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकल गए. बाढ़ के बाद इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी गई और वन विभाग के सामने इनके संरक्षण की चुनौती खड़ी हो गई.

दुर्लभ हॉग डियर
जानें हॉग डियर के बारे में. (ETV Bharat gfx)

पढ़ें. भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर फिर दिखा दुर्लभ कैराकल, वन विभाग कर रहा मॉनिटरिंग

उद्यान का प्राकृतिक तंत्र मजबूत स्थिति में : कई वर्षों तक यह आशंका बनी रही कि कहीं यह दुर्लभ प्रजाति घना से पूरी तरह गायब न हो जाए, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बदलीं और इनकी आबादी ने खुद को फिर से संभालना शुरू किया. डीएफओ चेतन कुमार बीवी ने बताया कि हॉग डियर केवल वन्यजीव सूची का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि वे घना के इकोसिस्टम की सेहत का पैमाना हैं. इनकी संख्या स्थिर रहती है या बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उद्यान का प्राकृतिक तंत्र मजबूत स्थिति में है. केवलादेव में हॉग डियर की निरंतर मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि यहां की घासभूमि और वेटलैंड प्रणाली अब भी वन्यजीवों के लिए उपयुक्त बनी हुई है.

दुर्लभ हॉग डियर
घना में दुर्लभ हॉग डियर. (ETV Bharat gfx)

शुष्क राज्य में हॉग डियर : इस बार के वन्यजीव गणना में चीतल और नीलगाय की संख्या लगभग पिछले साल के बराबर रही, जबकि सियारों की संख्या में कुछ कमी दर्ज की गई. डीएफओ का मानना है कि बारिश के कारण जंगल में पानी के नए स्रोत बनने से सियार अलग-अलग हिस्सों में फैल गए होंगे, जिसका असर गिनती पर पड़ा. राजस्थान जैसे शुष्क राज्य में हॉग डियर का सुरक्षित रहना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि यह प्रजाति सामान्य तौर पर नमी वाले क्षेत्रों जैसे हिमालय के तराई क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में ही पाए जाते हैं. ऐसे में केवलादेव का दलदली वातावरण इनके लिए प्राकृतिक आश्रय साबित हो रहा है.

हल्के भूरे और पीले रंग के शरीर, करीब एक मीटर तक ऊंचा होता है
हल्के भूरे और पीले रंग के शरीर, करीब एक मीटर तक ऊंचा होता है (Getty Image)

पढ़ें. केवलादेव में दिखा दुर्लभ मेहमान: रूस की बैकाल झील से उड़कर दशकों बाद घना पहुंचा खूबसूरत 'बैकाल टील'

ये हैं हॉग डियर : हॉग डियर आकार में भले छोटा दिखाई देता हो, लेकिन इसकी पहचान इसकी अनोखी दौड़ने की शैली से होती है. सामान्य हिरणों की तरह ऊंची छलांग लगाने के बजाय यह सिर नीचे झुकाकर सूअर जैसी तेज दौड़ लगाता है. इसी वजह से इसे हॉग डियर कहा जाता है. यह प्रजाति मुख्य रूप से घने घास के मैदानों, दलदली इलाकों और वेटलैंड क्षेत्रों में रहना पसंद करती है, जहां लंबी घास इसे छिपने और भोजन दोनों की सुविधा देती है. हल्के भूरे और पीले रंग के शरीर वाला यह हिरण करीब एक मीटर तक ऊंचा होता है.

नर हॉग डियर के लंबे, मजबूत और फैले हुए सींग होते हैं, जबकि मादा बिना सींग की होती है
नर हॉग डियर के लंबे, मजबूत और फैले हुए सींग होते हैं, जबकि मादा बिना सींग की होती है (ETV Bharat)

15-18 साल औसत आयु : नर हॉग डियर के लंबे, मजबूत और फैले हुए सींग इसकी खास पहचान माने जाते हैं, जबकि मादा बिना सींग की होती है. शांत स्वभाव और संवेदनशील आवास वाली इस दुर्लभ प्रजाति की औसत आयु लगभग 15 से 18 वर्ष तक मानी जाती है. यह लुप्तप्राय श्रेणी का वन्यजीव है. वर्ष 2008 से पहले उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत में इनकी अच्छी संख्या थी, लेकिन बाद में इसकी संख्या तेजी से कम होती गई. यही वजह है कि हॉग डियर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 स्पेसीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

TAGGED:

POPULATION OF RARE HOG DEER
RARE HOG DEER IN KEOLADEO
KEOLADEO NATIONAL PARK
दुर्लभ हॉग डियर
RARE HOG DEER SPECIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.