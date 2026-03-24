विलुप्ति के कगार से लौट रहा गोडावण, संख्या पहुंची 72, अब AI की मदद से हुआ चूजे का जन्म
डीएनपी के डीएफओ के अनुसार मार्च में अब तक कुल 4 चूजों का जन्म हो चुका है.
Published : March 24, 2026 at 4:46 PM IST
जैसलमेर: कभी अस्तित्व के संकट से जूझ रहा देश का गौरव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) अब धीरे-धीरे पुनर्जीवन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है. जैसलमेर स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में एक बार फिर दो नन्हे चूजों का जन्म हुआ है. इनमें से एक चूजा प्राकृतिक तरीके से पैदा हुआ है. जबकि दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन (AI) तकनीक की मदद से जन्मा है.
डीएनपी के डीएफओ बृजमोहन गुप्ता के अनुसार, इस मार्च माह में अब तक कुल चार चूजों का जन्म हो चुका है, जो इस संरक्षण अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है. हर नया जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि सही दिशा में किए गए प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं. इन चूजों के माता-पिता भी चर्चा में हैं. एक चूजा 'Phoenix' और 'Lio' की जोड़ी से जन्मा है, जबकि दूसरा 'Aman' और 'Sem' से जुड़ा है. ये नाम उन वैज्ञानिक प्रयासों और समर्पण का प्रतीक बन चुके हैं, जो इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इन नए जन्मों के साथ ही संरक्षण केंद्र में गोडावण की कुल संख्या बढ़कर 72 हो गई है. यह संख्या भले ही कम लगे, लेकिन उस प्रजाति के लिए बेहद अहम है, जिसकी आबादी कभी देशभर में 150 से भी नीचे पहुंच गई थी.
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वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि गोडावण जैसे कम प्रजनन दर वाले पक्षी में AI तकनीक का सफल उपयोग एक बड़ी उपलब्धि है. यह भविष्य में इस प्रजाति के संरक्षण के लिए अहम साबित हो सकती है. प्राकृतिक रूप से यह पक्षी साल में सिर्फ एक अंडा देता है और उसके सुरक्षित रहने की संभावना भी सीमित होती है. ऐसे में कृत्रिम तकनीकों के जरिए प्रजनन बढ़ाना एक महत्वपूर्ण रणनीति बनकर उभरा है.
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गोडावण संरक्षण क्यों है जरूरी?: पर्यावरण प्रेमी पार्थ जगाणी बताते हैं कि गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) को बचाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह घास के मैदानों और रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. गोडावण की घटती संख्या पर्यावरणीय असंतुलन का संकेत है. साथ ही, यह राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और गौरव से भी जुड़ा हुआ है. यदि इसे नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियां इस अनमोल प्रजाति को केवल किताबों में ही देख पाएंगी, इसलिए इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.