ETV Bharat / state

वन्यजीव गणना: विश्व प्रसिद्ध ताल छापर में बढ़ा काले हिरणों का कुनबा...

एक साल में ताल छापर में 259 काले हिरण बढ़े. इसमें मादा हिरणों की संख्या ज्यादा बढ़ी.

The Blackbuck Population Grows in Tal Chhapar
ताल छापर में बढ़ा काले हिरणों का कुनबा (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू : एशिया में काले हिरणों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य में इस वर्ष वन्यजीवों की संख्या बढ़ी है. बुद्ध पूर्णिमा पर हुई वार्षिक वन्यजीव गणना के आंकड़े वन विभाग ने जारी किए़. इनमें काले हिरणों समेत अधिकांश वन्यजीवों की संख्या बढ़ना पाया है. वन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में काले हिरणों की संख्या 5302 थी. वर्ष 2026 में बढ़कर 5561 हो गई. इस तरह एक साल में 259 काले हिरण बढ़े. अभी ताल छापर में 2078 नर काले हिरण तो 2799 मादा और 684 शावक हैं. मादा हिरणों की संख्या में सर्वाधिक इजाफा हुआ.

डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा पर 1 और 2 मई को जिले में 48 वाटर पॉइंट पर वन्यजीव गणना की गई. बेहतर संरक्षण, पर्याप्त भोजन और अनुकूल वातावरण के कारण वन्यजीवों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. चिंकारा की संख्या 153 से बढ़कर 161, नीलगाय 99 से 104 और जंगली सूअर 157 से बढ़कर 163 हो गई. जंगली बिल्ली, मरू बिल्ली, लोमड़ी, मरू लोमड़ी, सियार, मोर, शिकारी पक्षी, सांडा और खरगोश भी बढ़े हैं. भेड़िया की संख्या 1 स्थिर रही, जबकि सियार 5 से बढ़कर 7 हो गए. विभाग ने ताल छापर अभयारण्य में 9 जगह ट्रांजिट लाइन, वाटर हॉल और कैमरा ट्रैप पद्धति से 24 घंटे लगातार निगरानी कर गणना की. इसमें 9 टीमें लगाई गई. एसीएफ क्रांति सिंह ने भी इसे विभाग की सतर्कता और सुरक्षित भौगोलिक वातावरण का परिणाम बताया. तालछापर के रेंजर उमेश बागोतिया के नेतृत्व में प्रक्रिया हुई.तालछापर के अलावा चूरू, राजगढ़, तारानगर और सरदारशहर क्षेत्रों में भी चिंकारा की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिले में मोरों की कुल संख्या बढ़कर 2175 हो गई.

उमेश बागोतिया, रेंजर,तालछापार अभ्यारण्य. (ETV Bharat Churu)

पढ़ें:वन्यजीव गणना आज से : राजस्थान के 2685 वाटर होल्स पर गिनती शुरू, 24 घंटे जुटाएंगे आंकड़े और लेंगे तस्वीरें

राहत भरी खबर: ताल छापर कृष्णमृग अभयारण्य से आई खबर साफ संकेत देती है कि संरक्षण, निगरानी और प्राकृतिक संतुलन साथ चलते हैं, तो नतीजे सकारात्मक आते हैं. काले हिरणों सहित अन्य वन्यजीवों की लगातार बढ़ती संख्या न केवल पर्यावरण के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह वन विभाग के प्रयासों की बड़ी सफलता है. आने वाले समय में अगर इसी तरह संरक्षण जारी रहा, तो ताल छापर देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वन्यजीव संरक्षण का मॉडल बन सकता है.

leaping blackbucks
काले हिरणों की कुलांचे (ETV Bharat Churu)

दो साल में वन्यजीवों की संख्या में अंतर

वन्यजीव वर्ष 2025 वर्ष 2026
काले हिरण 5302 5661
चिंकारा153 161
जंगली सूअर 157 163
जंगली बिल्ली 33 37
मरू बिल्ली45 46
लोमड़ी 50 51
मरू लोमड़ी 69 72
भेड़िया 01 01
नील गाय 99 104
सियार 05 07
मोर 237 246
शिकारी पक्षी 295 298
सांडा 16020 16803
खरगोश 109113

पढ़ें: प्रदेश में धवल चांदनी में 'वाटर होल पद्धति' से होगी वन्यजीव गणना, वाटर प्वॉइंट किए चिन्हित

TAGGED:

WILDLIFE CENSUS IN CHURU DISTRICT
TAL CHHAPAR BLACKBUCK SANCTUARY
ANNUAL WILDLIFE CENSUS RELEASED
WILDLIFE CENSUS AT 48 WATER POINTS
WILDLIFE CENSUS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.