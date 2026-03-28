ETV Bharat / state

कानपुर में मिलिंद परांडे बोले- बांग्लादेशी घुसपैठ से देश में बढ़ रहा जनसंख्या असंतुलन, हिंदुओं को होना होगा एकजुट

कानपुर : विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे शनिवार को कानपुर पहुंचे. उन्होंने कहा, मौजूदा समय में देश के अंदर जिस मुद्दे की सबसे अधिक चर्चा है, वो जनसंख्या असंतुलन है. विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का मानना है कि असम, पं.बंगाल, झारखंड और बिहार में यह मुद्दा तेजी से बढ़ रहा है. जिसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ी वजह है. इतना ही नहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के सुदूर प्रांतों तक भी बांग्लादेश घुसपैठ (अधिकतर मुस्लिम) की जड़ें फैल चुकी हैं और यहां भी जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है.

लव जिहाद चिंता का विषय : बेनाझाबर स्थित बीएनएसडी शिक्षा निकेतन स्कूल में विहीप की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, इसे संतुलित करने के लिए हिंदुओं को जागृत और एकजुट होना होगा. इसके लिए विहिप अपने स्तर से कवायद कर रहा है. देश में लव जिहाद के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं वो भी चिंता का विषय है. मेरा यही कहना है हिंदू परिवारों में दो या तीन बच्चे जरूर होने चाहिए.

सत्ता में बैठे लोग हिंदू नीति पर काम करें : उन्होंने कहा, हिंदू बहुमत होगा तो हम सभी समस्याओं का सामना कर सकेंगे. जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें भी हिंदू नीति के लिए कुछ काम करने की जरूरत है. वार्ता के दौरान विहिप क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, विहिप प्रान्त अध्यक्ष राजीव महाना, विहिप प्रान्त मंत्री राजू पोरवाल, विहिप प्रान्त प्रचार प्रसार प्रमुख ओमेंद्र अवस्थी आदि मौजूद रहे.