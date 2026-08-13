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उत्तराखंड में जनगणना: आबादी की गणना के साथ इन अहम कामों को भी करेंगे प्रगणक, बनाए जाएंगे एन्यूमरेशन ब्लॉक

वहीं, जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जनगणना के पहले चरण के दौरान जब मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य हुआ था, उस दौरान हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स यानी मकान सूचीकरण ब्लॉक्स बनाए गए थे. जिसमें से हर एक ब्लॉक में मकानों की संख्या 200 और आबादी की संख्या 800 से ज्यादा नहीं थी.

उत्तराखंड में मौजूद स्नो बाउंड क्षेत्रों के आंकड़ों पर गौर करें तो, उत्तरकाशी जिले में 69 गांव और एक नगर पंचायत गंगोत्री है. इसी तरह चमोली जिले में 23 गांव और एक नगर पंचायत बदरीनाथ , रुद्रप्रयाग जिले में चार गांव और एक नगर पंचायत केदारनाथ है. इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में 35 गांव ऐसे हैं, जो स्नो बाउंड क्षेत्र हैं. इन सभी स्नो बाउंड क्षेत्रों में अनुमानित जनसंख्या करीब 52 हजार है.

उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्र: दरअसल, देशभर के स्नो बाउंड क्षेत्रों (हिम आच्छादित क्षेत्रों) में जनसंख्या की गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच होगी. इसी क्रम में उत्तराखंड के चार जिलों में 131 गांव और 3 नगर पंचायतें (केदारनाथ, बदरीनाथ और गंगोत्री) ऐसी हैं, जिनको स्नो बाउंड की श्रेणी में रखा गया है. जहां पर इसी दौरान आबादी की गणना की जाएगी. इस संबंध में भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है.

वहीं, अब दूसरे चरण के तहत उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों के स्नो बाउंड क्षेत्रों में आबादी की गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होगी. खास बात ये है कि जनगणना शुरू होने के 15 दिन पहले यानी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वगणना की प्रक्रिया भी चलेगी. जिस दौरान स्नो बाउंड क्षेत्र में रह रहे लोग खुद से ही स्वगणना कर सकेंगे.

देशभर के ज्यादातर राज्यों में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का काम पूरा हो चुका है. इसी कड़ी में उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का काम 24 मई 2026 को पूरा हो चुका है.

जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat)

हालांकि, जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकान की गणना के दौरान की गई प्रक्रियाओं से अलग प्रक्रिया, आबादी की गणना के दौरान अपनायी जाएगी. जिसके तहत एक बार फिर से नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा और उस आधार पर लोगों की गणना की जाएगी. आखिर क्या कुछ रहने वाली है प्रक्रिया, किस तरह से आबादी की होगी गणना? पढ़िए खास रिपोर्ट.

देहरादून: उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में जनगणना के दूसरे चरण के तहत 17 अगस्त से आबादी की गणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. जिसके शुरुआती 15 दिन जनता को खुद से खुद की गणना करने यानी स्वगणना करने का विकल्प दिया जाएगा. इसके बाद 1 सितंबर से एन्यूमरेटर घर-घर जाकर आबादी की गणना करेंगे.

इसके साथ ही हर एक ब्लॉक को एक प्रगणक को दिया गया था. ऐसे में जब प्रगणको ने मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणना का कार्य किया था, वो जनगणना के एप्लीकेशन पर किया था, लेकिन उसकी पूरा डेटा सीएमएमएस (Census Management & Monitoring System) पोर्टल पर भी दिखाई देता है.

जनता को इन सवालों के देने होंगे जवाब (फोटो- ETV Bharat GFX)

ऐसे में इस पोर्टल से दो तरह के रिपोर्ट जेनरेट होते हैं. जिसमें जनगणना के दौरान बनाए गए ब्लॉक की स्थिति और ब्लॉक में कितने परिवार पाए गए, उनको क्या हाउस नंबर एलॉट किए गए एवं उसके मुखिया का नाम भी दिखता है. ऐसे में जब आबादी की गणना के दौरान प्रगणकों को एप्लीकेशन उपलब्ध कराया जाएगा, वो जैसे ही लॉगिन कर उनको एलॉट एन्यूमरेशन ब्लॉक (Enumeration Block) का चयन करेंगे.

उस दौरान उस क्षेत्र का पूरा डिजिटल नक्शा उसके सामने आ जाएगा. साथ ही मकान सूचीकरण के समय बनी पूरी सूची भी उसको प्राप्त हो जाएगी. हालांकि, आबादी की गणना के दौरान संबंधित चार्ज अधिकारी की ओर से इन सभी प्रगणकों को सूची एवं नजरी नक्शे की हार्डकॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

ऐसे में प्रगणक को नजरी नक्शा मिलने के बाद उन्हें जो ब्लॉक एलॉट किया गया है. उस ब्लॉक का फिर से नजरी नक्शा तैयार करेंगे और उसको अपडेट करेंगे. क्योंकि, इसकी संभावना बनी रहती है कि मकान सूचीकरण के दौरान वहां पहले कोई मकान ना हो और अब वहां पर कोई मकान बन गया हो, या फिर पहले कोई बसावट रही हो और अब बसावट है गई हो.

लिहाजा, इन तमाम तथ्यों को देखते हुए नजरी नक्शा को दोबारा से अपडेट करने की जरूरत होती है, ऐसे में वर्तमान स्थिति के अनुसार नजरिया नक्शा बनाकर प्रगणक अपडेट करेंगे. इसके साथ ही उनके ब्लॉक में रह रहे परिवारों की सूची को भी उन्हें अपडेट करना होगा. क्योंकि, इसकी संभावना है कि जो परिवार पहले वहां रह रहा हो, वो कहीं और चला गया हो या फिर किसी जगह पर नया परिवार रहने आ गया हो.

इन सवालों के देने होंगे जवाब (फोटो- ETV Bharat GFX)

कुल मिलाकर, आबादी की गणना के साथ ही मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान बनाए गए नजरी नक्शा और मकान सूचीकरण सूची को अपडेट करना होगा. साथ ही बताया कि जनगणना के पहले चरण के दौरान करीब 29,000 ब्लॉक बनाए गए थे. जिसके लिए करीब 20,000 प्रगणक तैनात किए गए थे.

आबादी की गणना के दौरान ब्लॉक्स और प्रगणकों की संख्या बढ़ाने की संभावना: ऐसे में आबादी की गणना के दौरान करीब 10 फीसदी ब्लॉक्स और प्रगणकों की संख्या बढ़ाने की संभावना है. क्योंकि, मकान सूचीकरण के दौरान एक अनुमानित पापुलेशन पर काम किया जाता है, लेकिन मकान सूचीकरण होने के बाद अब आबादी का अनुमान लग गया है. ऐसे में ब्लॉक्स के साथ ही प्रगणको की संख्या भी बढ़ेगी.

आबादी की गिनती ऑफिशियल जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके डिजिटल तरीके से की जाएगी. प्रगणक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर घर के लोगों से जुड़ी जानकारी को एकत्र करेंगे. हालांकि, ये जनगणना जातिगत जनगणना आधारित हो रही है. ऐसे में आबादी की गणना के दौरान उनसे धर्म और जाति संबंधित जानकारियां भी पूछी जाएगी.

जनगणना भवन (फोटो- ETV Bharat)

स्वगणना का भी रखा गया विकल्प: उत्तराखंड के स्नो बाउंड क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होने जा रही आबादी के गणना के कार्य से पहले 17 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए स्वगणना का विकल्प भी रखा गया है. ऐसे में 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच उत्तराखंड राज्य के अधिसूचित स्नो बाउंड क्षेत्र में रहने वाली जनता, खुद से ही स्वगणना कर पाएगी. हालांकि, स्वगणना के दौरान भी जनता को मुख्य रूप से 40 सवालों के जवाब देने होंगे.

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