हिमाचल में जनगणना-2027 का शंखनाद, 25 जनवरी से घर-घर पहुंचेगी टीम, 15 दिन खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी
पहले चरण में 10 से 24 जनवरी तक लोगों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:43 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेश में अगले साल 25 जनवरी से जनसंख्या गणना का काम शुरू होगा। इस दौरान जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर लोगों और परिवारों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे. वहीं, इस बार लोगों को जनगणना कर्मियों के घर पहुंचने से पहले ही अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करवाने का विकल्प भी मिलेगा. इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध रहेगी. यानी लोग निर्धारित अवधि में खुद ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी जनगणना प्रक्रिया के तहत दर्ज कर सकेंगे.
25 जनवरी से जनगणना की प्रक्रिया
इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी. सरकार ने जनगणना के लिए पांच मार्च तक पुनरीक्षण चरण का भी प्रावधान किया है, जिसमें एक से पांच मार्च तक संशोधन और पुनरीक्षण का काम होगा. प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित कार्यक्रम को राज्य के ई-गजट में पुनर्प्रकाशित किया है.
तीन चरणों में पूरी होगी जनगणना की प्रक्रिया
अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनगणना की प्रक्रिया मुख्य रूप से स्व-गणना, घर-घर जाकर जनसंख्या गणना और पुनरीक्षण चरण में पूरी होगी. पहले चरण में 10 से 24 जनवरी तक लोगों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का अवसर मिलेगा. इसके बाद 25 जनवरी से 28 फरवरी तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जनसंख्या की गणना करेंगे. वहीं, एक से पांच मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा.
1 मार्च 2027 को होगा जनगणना का संदर्भ दिवस
सरकार ने जनगणना के लिए संदर्भ तिथि भी निर्धारित कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक एक मार्च 2027 को रात 12 बजे (00:00 घंटे) को जनगणना का संदर्भ दिवस माना जाएगा. इसी तारीख को आधार मानकर जनगणना से संबंधित आंकड़ों का निर्धारण किया जाएगा.यह अधिसूचना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय की ओर से 30 अक्तूबर 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में प्रकाशित की गई है.
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