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हिमाचल में जनगणना-2027 का शंखनाद, 25 जनवरी से घर-घर पहुंचेगी टीम, 15 दिन खुद दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी

हिमाचल में जनगणना ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेश में अगले साल 25 जनवरी से जनसंख्या गणना का काम शुरू होगा। इस दौरान जनगणना कर्मी घर-घर पहुंचकर लोगों और परिवारों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे. वहीं, इस बार लोगों को जनगणना कर्मियों के घर पहुंचने से पहले ही अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करवाने का विकल्प भी मिलेगा. इसके लिए 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध रहेगी. यानी लोग निर्धारित अवधि में खुद ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी जनगणना प्रक्रिया के तहत दर्ज कर सकेंगे.

25 जनवरी से जनगणना की प्रक्रिया