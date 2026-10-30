'मेरे खिलाफ वीडियो डालकर क्या मिल जाएगा?', जानिये यूट्यूबर ने क्यों लगाई गुहार?
यूट्यूबर मार्विन अची 24 सितंबर 2026 को आए थे यूट्यूबर के गांव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:02 PM IST
औरैया : जिले की चर्चित यूट्यूबर शिवानी कुमारी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. अमेरिकी यूट्यूबर मार्विन अची (Marvin Achi) और शिवानी कुमारी के बीच दरार पड़ गई है. यूट्यूबर मार्विन अची ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाया है. इसके बाद यूट्यूबर ने रोते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी किया है.
शिवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी वीडियो में कहा कि "अगर मार्विन भइया आपको मेरी कुछ बात खराब लगी थी तो हमसे बात करते. मेरे खिलाफ वीडियो डालकर क्या मिल जाएगा? हमने आपका कोई अपमान नहीं किया. हमने हमेशा आपका सम्मान किया. आप हमारे देश आये और आप हमारे मेहमान रहे. आप मेरे साथ 15 दिन रुके. ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ समझ न पाए हों."
मार्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली है, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है. उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मामले को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. जिसके बाद शिवानी कुमारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी किया है. हालांकि, पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता और दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.
आपको बता दें कि अमेरिकी यूट्यूबर पहली बार 25 जुलाई 2025 को शिवानी के गांव आए थे. दूसरी बार वह 24 सितंबर 2026 को आए थे. शिवानी ने एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया था. इस दौरान अमेरिकी यूट्यूबर भारत में रुके थे और शिवानी के साथ कई जगह घूमने भी गए थे.
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