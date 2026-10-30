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'मेरे खिलाफ वीडियो डालकर क्या मिल जाएगा?', जानिये यूट्यूबर ने क्यों लगाई गुहार?

शिवानी कुमारी ( Photo credit: ETV Bharat )

औरैया : जिले की चर्चित यूट्यूबर शिवानी कुमारी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. अमेरिकी यूट्यूबर मार्विन अची (Marvin Achi) और शिवानी कुमारी के बीच दरार पड़ गई है. यूट्यूबर मार्विन अची ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाया है. इसके बाद यूट्यूबर ने रोते हुए अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी किया है.

शिवानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी वीडियो में कहा कि "अगर मार्विन भइया आपको मेरी कुछ बात खराब लगी थी तो हमसे बात करते. मेरे खिलाफ वीडियो डालकर क्या मिल जाएगा? हमने आपका कोई अपमान नहीं किया. हमने हमेशा आपका सम्मान किया. आप हमारे देश आये और आप हमारे मेहमान रहे. आप मेरे साथ 15 दिन रुके. ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ समझ न पाए हों."



