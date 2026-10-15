ETV Bharat / state

राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में झारखंड का डंका! रामगढ़ के पूरव जैन को रजत पदक, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर टॉप थ्री में मिली जगह

केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से सम्मानित पूरव जैन ( Etv Bharat )

रांची/नई दिल्ली: राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता में झारखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. 12वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में रामगढ़ के छात्र पूरव जैन ने रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है. वहीं, चतरा के दीपक कुमार ने भी देश के टॉप-60 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में जगह बनाई है. राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार झारखंड को टॉप-3 में स्थान मिला है. इस उपलब्धि से राज्य के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की क्षमता को राष्ट्रीय पहचान मिली है.

बिजली की खपत पर नजर रखने वाला उपकरण