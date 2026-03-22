ETV Bharat / state

कम उम्र के गरीब लड़कों को पैसे का लालच देकर करवा रहे देश विरोधी काम, महिला बाल अपचारी समेत 3 पकड़े गए

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है. गत 14 मार्च को कौशांबी पुलिस द्वारा छह लोगों को गोपनीय सूचना विदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था. जांच में कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद 17 मार्च को पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई और नाम सामने आए थे. अब पुलिस ने रविवार को नौशाद, मीरा और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है.

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौशाद सीमापार से संचालित होने वाले गिरोह से जुड़ा था. नौशाद से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षा बलों के ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जैसे की रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कराकर फोटो वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजे गए थे. फोटो और वीडियो के लिए नौशाद ने प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया था. ऐप के संचालन को लेकर उसे ट्रेनिंग भी दी गई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौशाद की मुलाकात मीरा से हुई थी, जो इसी ग्रुप से जुड़ी हुई थी. मीरा पहले भी तस्करी के मामले में स्पेशल सेल दिल्ली द्वारा 6 साथियों के साथ गिरफ्तार की गई थी. मीरा द्वारा सीमा पार से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाता था.