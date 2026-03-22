कम उम्र के गरीब लड़कों को पैसे का लालच देकर करवा रहे देश विरोधी काम, महिला बाल अपचारी समेत 3 पकड़े गए
गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर कम उम्र के लड़कों को पैसे का लालच देकर गिरोह से जोड़ा जाता था.
Published : March 22, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तीन आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है. गत 14 मार्च को कौशांबी पुलिस द्वारा छह लोगों को गोपनीय सूचना विदेश भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था. जांच में कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद 17 मार्च को पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई और नाम सामने आए थे. अब पुलिस ने रविवार को नौशाद, मीरा और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है.
विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौशाद सीमापार से संचालित होने वाले गिरोह से जुड़ा था. नौशाद से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सुरक्षा बलों के ठिकानों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जैसे की रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कराकर फोटो वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजे गए थे. फोटो और वीडियो के लिए नौशाद ने प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल किया था. ऐप के संचालन को लेकर उसे ट्रेनिंग भी दी गई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौशाद की मुलाकात मीरा से हुई थी, जो इसी ग्रुप से जुड़ी हुई थी. मीरा पहले भी तस्करी के मामले में स्पेशल सेल दिल्ली द्वारा 6 साथियों के साथ गिरफ्तार की गई थी. मीरा द्वारा सीमा पार से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाता था.
पुलिस के मुताबिक नौशाद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर कम उम्र के उन लड़कों को चिह्नित किया जाता था, जो कि मोबाइल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और सीसीटीवी ऑपरेटर आदि हो. फिर इन्हें पैसे का लालच देकर गिरोह से जोड़ा जाता था. नौशाद सोशल मीडिया पर संचालित होने वाले विभिन्न रूपों में जुड़कर ऐसे नई यूरो के लड़कों को खोजता था, जोकि अपराधिक प्रवृत्ति के हो लेकिन किसी प्रकार का पुराना कोई आपराधिक इतिहास ना हो. किसी को आसानी से फंसाना हो, इसलिए महिलाओं को भी इस गिरोह से जोड़ा जाता था, जिसका संचालन सीमा पार से किया जाता था.
"नौशाद, मीरा और एक नाबालिक अभियुक्त को पकड़ा गया है. नौशाद आठवीं क्लास तक पढ़ा हुआ है और मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है. जबकि मीरा पांचवी क्लास तक पढ़ी हुई है. मीरा मूल रूप से मथुरा के सदर बाजार की रहने वाली है. अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें छह बाल अपचारी भी शामिल हैं." -धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी-
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