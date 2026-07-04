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गरीब छात्रों को BHU में मिलेगी मदद, ये समिति फिर से ACTIVE

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए संचालित 'कुलपति वित्तीय सहायता योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु समिति का पुनर्गठन किया है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों, विशेषकर अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित है.



पुनर्गठित समिति शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों की जाँच एवं परीक्षण करेगी तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद विद्यार्थियों के मामलों पर विचार करेगी. समिति में डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय, एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र, सामाजिक विज्ञान संकाय को अध्यक्ष बनाया गया है.



इस बारे में यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया आदेश में स्पष्ट बताया गया है कि आर्थिक रूप से जो भी छात्र कमजोर होंगे उन्हें मदद के लिए लिखित रूप से अप्लाई करना पड़ेगा. जिनकी पूरी जांच कमेटी के द्वारा की जाएगी गलत चीजों पर भी एक्शन लिया जाएगा.



अन्य सदस्यों में डॉ. ओम प्रकाश, जर्मन अध्ययन विभाग, कला संकाय, डॉ. दिव्या भारती, संस्कृत विभाग, कला संकाय, डॉ. अरुण कुमार दुबे, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान तथा डॉ. स्वप्निल सिंह, समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय शामिल हैं. नित्यानन्द तिवारी, छात्र परामर्शदाता, कल्याणकारी सेवा प्रकोष्ठ को समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया है.