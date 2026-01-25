PM जनमन योजना के तहत बनी सड़क कुछ दिनों में उखड़ी, MCB जिले में करीब डेढ़ करोड़ की लागत से बनी
MCB जिले में नई बनी सड़कों की हालत बेहाल है. ग्रामीण इलाकों में जनमन योजना के तहत हो रहे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 25, 2026 at 6:11 PM IST
मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर: प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं. मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिले में बनी एक नई सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.
निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर आरोप
मेडराडोल से भर्रीडाल तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया. इस सड़क पर शासन द्वारा 1 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई. लेकिन निर्माण पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद सड़क की परत उखड़ने लगी. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई. ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया काम हुआ. सड़क केवल कागजों में मजबूत दिखाई गई, जबकि जमीनी हकीकत बेहद कमजोर है.
ग्रामीणों में भारी नाराजगी
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही सड़क की जांच कर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं कराया गया, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे. एक ग्रामीण ने कहा कि सड़क अभी नई बनी है और पैर से रगड़ने पर उखड़ जा रही है. इतने पैसे खर्च होने के बाद भी हमें ऐसी सड़क दी जा रही है.
यह सड़क बरसात में तो पूरी तरह बह जाएगी. ठेकेदार और अधिकारी मिलकर जनता के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं.- जगन्नाथ सिंह, स्थानीय ग्रामीण
SDO का विवादित बयान
वहीं जब पत्रकारो ने एसडीओ शैलेश गुप्ता से इस पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने या ऑन द रिकॉर्ड कुछ कहने से मना कर दिया. साथ ही कहा कि जो दिखाना है दिखा दो, सड़क अच्छी बनी है, कोई खराबी नहीं है. ठेकेदार ने अच्छा काम किया है. मैं आपको जवाब नहीं दूंगा.
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है और दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई कब होती है.