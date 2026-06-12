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कोरिया जिले में एक महीने में उखड़ने लगी सड़क, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत 36 लाख में हुआ था निर्माण

सरडी पंचायत में बनी सड़क पर दरारें और उखड़ने लगी गिट्टियां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरिया: जिले की ग्राम पंचायत सरडी में बनाई गई सीसी रोड महज एक महीने बाद ही सवालों के घेरे में आ गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि एक महीने के अंदर ही यह जगह-जगह से उखड़ने लगी है. गांव की सुविधा और बेहतर आवागमन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत यह सड़क करीब 36 लाख रुपये की लागत से बनाई गई थी.

ग्रामीणों के अनुसार सड़क की सतह पर जगह-जगह बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं, कई स्थानों पर गिट्टियां बाहर निकल चुकी हैं. वहीं सड़क किनारे बनाई गई रिटर्निंग वॉल में भी दरारें पड़ गई हैं. इसको लेकर ग्रामीणों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर नाराजगी है.

सड़क बनने के कुछ दिनों बाद ही उसमें दरारें आनी शुरू हो गई थीं. अब हालत यह है कि गिट्टियां भी उखड़ने लगी हैं. सड़क किनारे लेवलिंग का काम भी सही तरीके से नहीं किया गया है. मिट्टी भराव में लापरवाही हुई है- स्थानीय निवासी राजू

सड़क अभी से खराब होने लगी है. आने वाले बरसात के मौसम में तो स्थिति और बिगड़ सकती है. पानी के बहाव से सड़क और किनारों को और नुकसान होगा.- ग्रामीण महिला मानमती

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत 36 लाख में हुआ था निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभागीय दावे अलग

मामले को लेकर जब संबंधित विभाग के कार्यपालन अभियंता दिलीप कुमार मिंज से जानकारी ली गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार कर दिया. हालांकि उन्होंने ऑफ कैमरा कहा कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने मौके का निरीक्षण किया था और उन्हें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली. वहीं मौके की तस्वीरें और ग्रामीणों के आरोप विभागीय दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

कलेक्टर ने कहा- गंभीरता से होगी जांच

इस मामले में कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि जिले में किसी भी विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए. सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाएगी.

शिकायत के बाद यह भी देखा जाएगा कि निरीक्षण स्वयं अधिकारी ने किया था या टीम के माध्यम से कराया गया. जांच में यदि निर्माण कार्य में खामियां मिलती हैं तो आवश्यक सुधार कार्य कराया जाएगा और जिम्मेदारी तय की जाएगी.- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर कोरिया

जिला प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब सवाल यह है कि आखिर 36 लाख रुपये की लागत से बनी सड़क एक महीने के भीतर ही खराब क्यों होने लगी. यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक सड़क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करेगा.