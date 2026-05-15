हरियाणा शिक्षा मॉडल पर सवाल: करनाल के इस स्कूल में एक कमरे में चल रही दो-दो क्लासें, टीचर बोले- "बच्चे होनहार, लेकिन सुविधाओं की कमी"
करनाल के फुसगढ़ सरकारी स्कूल में 400 बच्चों पर सिर्फ 6 कमरे हैं. स्कूल के एक कमरे में दो-दो क्लासें लगती है.
Published : May 15, 2026 at 3:04 PM IST
करनाल: करनाल नगर निगम क्षेत्र के फुसगढ़ गांव का सरकारी स्कूल इन दिनों बदहाल व्यवस्था के कारण चर्चा में है. हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के दावे करती है, लेकिन फुसगढ़ स्कूल की स्थिति इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है. यहां करीब 400 छात्र-छात्राएं और अध्यापक मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई और पढ़ाने को मजबूर हैं.
एक कमरे में दो-दो कक्षाएं: जानकारी के बाद ईटीवी भारत की टीम स्कूल पहुंची. टीम ने देखा कि स्कूल में 18 अध्यापकों का स्टाफ मौजूद है, लेकिन पढ़ाई के लिए केवल 6 कमरे हैं. हालात इतने खराब हैं कि एक ही कमरे में दो-दो कक्षाएं लगाई जा रही हैं. बच्चे अलग-अलग दिशाओं में मुंह करके बैठते हैं और दोनों तरफ शिक्षक पढ़ाते हैं. ऐसे माहौल में बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं रह पाता. कमरों की कमी के कारण कई कक्षाएं बरामदों में लगानी पड़ रही हैं. गर्म हवाओं और तेज धूप के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं. इससे उनकी पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है.
गर्मी और बारिश में बढ़ जाती है दिक्कतें: ईटीवी भारत की टीम ने देखा कि स्कूल में बरामदे में बैठने वाले बच्चों को मौसम की मार सीधे झेलनी पड़ती है. गर्मियों में तेज गर्मी और लू तो बरसात में बारिश की परेशानी बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करती है. स्कूल की बिल्डिंग भी करीब 50 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिससे सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है. नई बिल्डिंग बनाने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण स्कूल प्रबंधन मजबूरी में बच्चों को तंग जगह में पढ़ाने को मजबूर हैं.
खराब पड़ा वाटर कूलर, पानी की भी किल्लत: इतना ही नहीं, इस भीषण गर्मी में स्कूल में लगा एकमात्र वाटर कूलर खराब पड़ा हुआ है. स्कूल में पीने के पानी और मिड-डे मील के लिए केवल एक पानी की टंकी है. ऐसे में बच्चों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी और ठंडे पानी की व्यवस्था न होना बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रहा है.
टीचर बोले- "बच्चे होनहार, लेकिन सुविधाओं की कमी": ईटीवी से बातचीत के दौरान स्कूल की अध्यापिका ललतेश ने कहा कि, "कमरों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है. एक ही क्लास में दो-दो क्लास लगानी पड़ती हैं. बच्चे अलग-अलग दिशा में बैठते हैं और दोनों तरफ पढ़ाई चलती है. हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन परेशानी बहुत होती है. बच्चे काफी होनहार हैं. अगर इन्हें सही सुविधाएं और अच्छा माहौल मिले तो यह पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. इतना ही नहीं सड़क से गुजरते वाहनों का शोर, मिड-डे मील की गतिविधियां और आसपास होने वाले कार्यक्रमों का असर भी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है. कभी सड़क से शोर आता है तो कभी शादी-ब्याह में डीजे बजता है. बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते."
गर्मी में बीमार पड़ रहे बच्चे: अध्यापिका ललतेश ने आगे बताया कि, "गर्मी और तंग जगह के कारण बच्चे बीमार भी हो रहे हैं. अभी भी दो बच्चे बीमार हैं. इतनी गर्मी में बच्चों को बैठाकर पढ़ाना काफी मुश्किल होता है. कई बार विभाग को पत्र लिखकर नए कमरों की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला."
1966 में बनी थी स्कूल बिल्डिंग: स्कूल प्रिंसिपल सुभाष ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, "स्कूल भवन वर्ष 1966 में बना था और अब यह 50 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है. स्कूल में 400 बच्चे और 18 टीचर हैं, लेकिन केवल 6 कमरे हैं. मजबूरी में दो-दो क्लास एक कमरे में लगानी पड़ती हैं. हमने कई बार विभाग को लिखा है, लेकिन विभाग का कहना है कि जगह उपलब्ध कराइए, तभी नई बिल्डिंग बनेगी. स्कूल परिसर में पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए समस्या जस की तस बनी हुई है."
जनगणना कार्य में लगे शिक्षक, पढ़ाई प्रभावित: रिपोर्टिंग के दौरान यह भी सामने आया कि कई अध्यापक स्कूल समय में जनगणना कार्य के लिए बाहर गए हुए थे. स्कूल में केवल चार से पांच शिक्षक ही मौजूद मिले. इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. इस बारे में प्रिंसिपल सुभाष ने कहा कि, "सरकार के निर्देशों के चलते शिक्षकों को जनगणना कार्य करना पड़ता है. कई शिक्षक स्कूल से पहले और बाद में भी यह काम करते हैं, लेकिन इससे पढ़ाई जरूर प्रभावित होती है. दोपहर के समय घरों में लोग आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए कई बार शिक्षकों को स्कूल समय में भी जाना पड़ता है."
सरकारी शिक्षा मॉडल पर उठ रहे सवाल: फुसगढ़ सरकारी स्कूल की स्थिति सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं और आधुनिक शिक्षा मॉडल की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं.
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