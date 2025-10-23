ETV Bharat / state

नूंह के सिंगार स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली, न डॉक्टर, न दवाइयां, न जांच की सुविधा, इलाज के लिए शहर का रूख कर रहे ग्रामीण

नूंह के सिंगार स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली ( ETV Bharat )