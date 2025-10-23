ETV Bharat / state

नूंह के सिंगार स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली, न डॉक्टर, न दवाइयां, न जांच की सुविधा, इलाज के लिए शहर का रूख कर रहे ग्रामीण

नूंह के सिंगार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों, दवाइयों और सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है.

Poor healthcare facilities in Nuh
नूंह के सिंगार स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 23, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर है. यहां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न दवाइयां और न ही जरूरी जांच की सुविधा उपलब्ध है. नतीजतन इलाके के हजारों लोग आज भी छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों या निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं.

इलाज के लिए शहर का रूख कर रहे मरीज: ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी होने के बावजूद मरीजों को यहां केवल प्राथमिक इलाज ही मिल पाता है, गंभीर बीमारियों के मामलों में अक्सर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है. ग्रामीण बताते हैं कि चाहे बुखार हो, प्रसव का मामला या कोई गंभीर बीमारी...लोगों को पुनहाना या अन्य निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ता है. इसका कारण पीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी, आवश्यक जांच सुविधाओं का अभाव और दवाइयों की किल्लत है.

नूंह सिंगार स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव (ETV Bharat)

साफ-सफाई की कमी: इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है. भवन की बाउंड्री टूटी पड़ी है, शौचालय बंद हैं, पीने के पानी की सुविधा नहीं है और जो एकमात्र एंबुलेंस उपलब्ध है, वह भी अक्सर पंचर या खराब रहती है.

लोगों की मांग: ग्रामीणों की मानें तो अस्पताल की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है. लोगों ने मांग की है कि यदि सिंगार गांव की पीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और 24 घंटे एंबुलेंस सेवा शुरू की जाए, तो ग्रामीणों को गांव में ही इलाज मिल सकेगा. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सिंगार गांव की पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अपग्रेड कर पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं.

स्टाफ का दावा-"मिल रही सुविधाएं": वहीं, स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स का कहना है कि “हम डिलीवरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उतनी लोगों को दी जा रही हैं.”

ये भी पढ़ें:रोहतक में डबल मर्डर से सनसनी, पुरानी रंजिश में चली गोली, दो की मौत

TAGGED:

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगार
POOR HEALTHCARE FACILITIES IN NUH
PRIMARY HEALTH CENTER SINGAR
SINGAR LACK OF DOCTORS
NUH PRIMARY HEALTH CENTER SINGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.