नूंह के सिंगार स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली, न डॉक्टर, न दवाइयां, न जांच की सुविधा, इलाज के लिए शहर का रूख कर रहे ग्रामीण
नूंह के सिंगार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों, दवाइयों और सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीणों को इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है.
Published : October 23, 2025 at 2:25 PM IST
नूंह: जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बदतर है. यहां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न दवाइयां और न ही जरूरी जांच की सुविधा उपलब्ध है. नतीजतन इलाके के हजारों लोग आज भी छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों या निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं.
इलाज के लिए शहर का रूख कर रहे मरीज: ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी होने के बावजूद मरीजों को यहां केवल प्राथमिक इलाज ही मिल पाता है, गंभीर बीमारियों के मामलों में अक्सर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है. ग्रामीण बताते हैं कि चाहे बुखार हो, प्रसव का मामला या कोई गंभीर बीमारी...लोगों को पुनहाना या अन्य निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ता है. इसका कारण पीएचसी में डॉक्टरों की भारी कमी, आवश्यक जांच सुविधाओं का अभाव और दवाइयों की किल्लत है.
साफ-सफाई की कमी: इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई की व्यवस्था बेहद खराब है. भवन की बाउंड्री टूटी पड़ी है, शौचालय बंद हैं, पीने के पानी की सुविधा नहीं है और जो एकमात्र एंबुलेंस उपलब्ध है, वह भी अक्सर पंचर या खराब रहती है.
लोगों की मांग: ग्रामीणों की मानें तो अस्पताल की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है. लोगों ने मांग की है कि यदि सिंगार गांव की पीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और 24 घंटे एंबुलेंस सेवा शुरू की जाए, तो ग्रामीणों को गांव में ही इलाज मिल सकेगा. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सिंगार गांव की पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अपग्रेड कर पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं.
स्टाफ का दावा-"मिल रही सुविधाएं": वहीं, स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स का कहना है कि “हम डिलीवरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उतनी लोगों को दी जा रही हैं.”
