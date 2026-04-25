ETV Bharat / state

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, खाट में बीमार मरीज को ढोया, कब बदलेंगे हालात ?

कांकेर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है लेकिन पूरे रीजन से पिछड़ेपन का खात्मा नहीं हो पा रहा है. स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे तो बस्तर में हेल्थ फैसिलिटी का बुरा हाल है. कांकेर के पखांजूर इलाके में एक बीमार ग्रामीण को खाट पर 19 किलोमीटर तक ढोया गया. बताया जा रहा है कि एक लकवाग्रस्त युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए जब एम्बुलेंस नहीं मिली तब ग्रामीणों ने उसे खाट पर लिटाकर 19 किलोमीटर तक ढोया और उसे अस्पताल पहंचाया.

बीमार को अस्पताल पहुंचाने में हुई दिक्कत

ये पूरा मामला नारायणपुर और कांकेर जिले की सीमा से लगे बीनागुंडा गांव का है. जहां आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं और सड़क दोनों नदारद हैं. बताया जा रहा है कि मरीज को तीन दिन तक एम्बुलेंस नहीं मिली थी. परिवार सुबह से एंबुलेंस को फोन करता रहा. लेकिन सिस्टम मानो अनजान बना बैठा था. जब कोई मदद नहीं मिली तो गांव वालों ने खुद ही जिम्मेदारी उठाई और खाट को कंधे पर उठाकर 19 किलोमीटर का सफर तय करते दिखे. ग्रामीण जैसे तैसे छोटेबेठिया BSF कैंप पहुंचे. उसके बाद गांव वालों को एम्बुलेंस की मदद मिली. वे सिविल अस्पताल पखांजुर पहुंचे. जहां पीड़ित मरीज का इलाज जारी है.