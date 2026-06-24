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फरीदाबाद खेड़ी कलां सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप, जर्जर भवन में रखी लाखों की मशीनें, ग्रामीण बोले- "सुविधाएं हैं मिल नहीं रहीं"

खेड़ी कलां सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल, ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद के खेड़ी कलां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि अस्पताल में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद उनका पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा. वहीं जर्जर हो चुकी अस्पताल की इमारत भी मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है. ग्रामीणों ने उठाए सुरक्षा और सुविधाओं के सवाल: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान खेड़ी कलां निवासी एवं सर छोटू राम सेवा समिति के अध्यक्ष सतपाल नरवत ने बताया कि, "कोविड काल के दौरान विभिन्न कंपनियों के सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र को एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, वेंटिलेटर, एसी और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं. उन्होंने कहा, "इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल रहा. जिन कमरों में मशीनें रखी गई हैं, वह इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. बारिश में छत से पानी टपकता है, जिससे मशीनें खराब होने का खतरा बना रहता है." फरीदाबाद खेड़ी कलां सीएचसी (ETV Bharat) "हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन": सतपाल नरवत ने आगे कहा कि, "डॉक्टर भी उसी जर्जर भवन में बैठते हैं और मरीज भी वहीं इलाज कराने आते हैं. यदि कभी भवन गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ समय तक एक्स-रे मशीन चली, लेकिन बाद में उसे भी बंद कर दिया गया. हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया है और जल्द समाधान की मांग की है."