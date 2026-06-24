फरीदाबाद खेड़ी कलां सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप, जर्जर भवन में रखी लाखों की मशीनें, ग्रामीण बोले- "सुविधाएं हैं मिल नहीं रहीं"
फरीदाबाद खेड़ी कलां सीएचसी में जर्जर भवन और बंद मशीनों से मरीज परेशान हैं. ग्रामीणों ने सुधार की मांग उठाई है.
Published : June 24, 2026 at 11:20 AM IST
फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद के खेड़ी कलां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि अस्पताल में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य आधुनिक उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद उनका पूरा लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा. वहीं जर्जर हो चुकी अस्पताल की इमारत भी मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है.
ग्रामीणों ने उठाए सुरक्षा और सुविधाओं के सवाल: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान खेड़ी कलां निवासी एवं सर छोटू राम सेवा समिति के अध्यक्ष सतपाल नरवत ने बताया कि, "कोविड काल के दौरान विभिन्न कंपनियों के सहयोग से स्वास्थ्य केंद्र को एक्स-रे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, वेंटिलेटर, एसी और वाटर कूलर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं. उन्होंने कहा, "इतनी सुविधाएं मिलने के बावजूद मरीजों को उनका लाभ नहीं मिल रहा. जिन कमरों में मशीनें रखी गई हैं, वह इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. बारिश में छत से पानी टपकता है, जिससे मशीनें खराब होने का खतरा बना रहता है."
"हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन": सतपाल नरवत ने आगे कहा कि, "डॉक्टर भी उसी जर्जर भवन में बैठते हैं और मरीज भी वहीं इलाज कराने आते हैं. यदि कभी भवन गिर गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ समय तक एक्स-रे मशीन चली, लेकिन बाद में उसे भी बंद कर दिया गया. हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया है और जल्द समाधान की मांग की है."
सीएमओ ने दिया कार्रवाई का भरोसा: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीर बताते हुए कहा कि, "ग्रामीणों की ओर से दिए गए ज्ञापन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. एक्स-रे मशीन को दोबारा चालू कराने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन भी शुरू कराने की कोशिश होगी. यदि यहां विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सके तो मशीन को ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किया जाएगा, जहां प्रशिक्षित डॉक्टर मौजूद हों, ताकि मरीजों को सुविधा मिल सके."
भवन की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी को भेजा पत्र: डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि, "जर्जर भवन का मामला संबंधित विभाग के समक्ष उठाया गया है. पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजा जा चुका है और विभाग ने नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है. हमारा प्रयास है कि मरीजों को सुरक्षित वातावरण में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें."
40 से अधिक गांवों के मरीज हैं निर्भर: खेड़ी कलां सीएचसी ग्रेटर फरीदाबाद के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में स्थित है. इसके आसपास बड़ी संख्या में हाई-राइज सोसाइटियां और गांव बसे हुए हैं. करीब 40 से अधिक गांवों और आवासीय सोसाइटियों के लोग इलाज के लिए इसी स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर हैं. प्रतिदिन लगभग 300 से अधिक मरीज यहां पहुंचते हैं. ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारु संचालन और भवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्थानीय लोगों की प्रमुख मांग बन गई.
ये भी पढ़ें: फरीदाबाद बल्लभगढ़ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, फार्मासिस्ट ने निजी युवक को सौंपा दवा देने का काम