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समय से पहले सरकारी स्कूल बंद, ग्रामीणों की शिकायत, डीईओ ने दिए जांच और नोटिस के निर्देश

ग्रामीणों का आरोप है कि बडे़रा गांव का सरकारी स्कूल जल्दी बंद हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

Bedla Primary School
बेड़ला का प्राथमिक शाला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 6:40 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: विकासखंड भरतपुर से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर बडेरा गांव है. यहां शासकीय प्राथमिक शाला है, जिसमें 20-22 बच्चे पढ़ते हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि ज्यादातर दिन, निर्धारित समय से पहले ही स्कूल बंद कर दिया जाता है. इससे बच्चों की नियमित पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है.

ग्रामीणों के गंभीर आरोप

बडेरा गांव में लगभग 30 घरों की छोटी बस्ती है, जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बेहद कमजोर है. ग्रामीणों का आरोप है कि इसी स्थिति का लाभ उठाकर शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय का संचालन करते हैं.

एमसीबी में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल (ETV BHARAT)

शिक्षक ज्यादातर दोपहर 1 से 2 बजे के बीच स्कूल बंद कर चले जाते हैं. कभी-कभार पूरे समय तक स्कूल चलता है-रामकुंवर, ग्रामीण

शिक्षक केवल कुछ समय के लिए स्कूल खोलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं. बच्चों की नियमित पढ़ाई नहीं हो पा रही है. गांव के लोग लंबे समय से इस समस्या से परेशान हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है-छोटेलाल, ग्रामीण

शिक्षकों ने आरोपों से किया इनकार

शिक्षकों ने ग्रामीणों के आरोपों को पूरी तरह सही मानने से इनकार किया है. उनका कहना है कि विद्यालय प्रतिदिन समय से पहले बंद नहीं किया जाता. केवल कभी-कभार विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है. हालांकि ग्रामीण इस दावे से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है.

Government School In Badera village MCB.
एमसीबी के बडे़रा गांव का सरकारी स्कूल (ETV BHARAT)

डीईओ बोले, 'नोटिस जारी होगा,बीईओ करेंगे जांच'

जिला शिक्षा अधिकारी रविकांत यादव ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) को पूरे मामले की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे.

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