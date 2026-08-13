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आंत दुरुस्त,दांत कमज़ोर ! जानिए मुख्य कारण और बचाव

बढ़ती उम्र से पहले क्यों कमजोर हो रहे युवाओं के दांत?

सेंसिटिविटी और मसूड़ों से खून आने की समस्या क्यों बढ़ी?
सेंसिटिविटी और मसूड़ों से खून आने की समस्या क्यों बढ़ी? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:48 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 10:22 AM IST

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प्रयागराज: 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों में इन दिनों दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. इस समस्या के लिए डेंटल सर्जन गलत खान-पान और ओरल हाइजीन (मुंह की स्वच्छता) की अनदेखी को मुख्य वजह मानते हैं. ईटीवी भारत ने वजह और बचाव जानने के लिए डेंटल सर्जन डॉक्टर अनुपमा यादव से खास बातचीत की.

समय से पहले क्यों कमजोर हो रहे दांत: वर्तमान समय में गलत आदतों की वजह से युवाओं के दांत समय से पहले कमजोर हो रहे हैं. डेंटल सर्जन डॉक्टर अनुपमान यादव कहती हैं कि सबसे ज्यादा देखी जाने वाली दो मुख्य समस्याएं दातों में सेंसिटिविटी (झंझनाहट) और मसूड़ों से खून आना (ब्लीडिंग गम्स/जिंजिवाइटिस) हैं

ऐसे बचाएं अपने दांतों की चमक और मजूबती (Video Credit: ETV Bharat)

दांतों में झंझनाहट (सेंसिटिविटी) और इनेमल का कमजोर होना: इसके मुख्य कारण जंक फूड, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स/सॉफ्ट ड्रिंक्स का अत्यधिक सेवन करना है. फास्ट फूड में शर्करा (शुगर) की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर के कैल्शियम को प्रभावित करती है. कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद फास्फोरिक और कार्बोनिक एसिड दांतों की सबसे मजबूत परत 'इनेमल' को गलाकर कमजोर कर देते हैं. इससे दांतों में ठंडा-गर्म लगने और झंझनाहट की समस्या शुरू हो जाती है. डॉक्टर अनुपमा यादव के मुताबिक फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से बचना चाहिए. कोल्ड ड्रिंक्स की जगह ताजा जूस और प्राकृतिक पेय लें जो इम्युनिटी भी बढ़ाएं.

मसूड़ों से खून आना और पायरिया (जिंजिवाइटिस से पेरिओडोंटाइटिस): गलत तरीके से या जल्दबाजी में ब्रश करने पर दांतों और मसूड़ों के बीच खाना जमा रह जाता है. जमा हुआ खाना मसूड़ों में सूजन, मुंह की बदबू और ब्लीडिंग का कारण बनता है. समय पर इलाज न कराने पर यह समस्या 'पेरिओडोंटाइटिस' में बदलकर हड्डियों और दांतों की पकड़ को कमजोर कर सकती है. इसके अलावा, विटामिन C की कमी से भी मसूड़ों से खून आने की समस्या होती है. इसके बचाव के लिए सुबह और रात को सही तकनीक से कम से कम 2 मिनट ब्रश करें. ब्रश न बहुत हार्ड हो और न ही अत्यधिक सॉफ्ट. आहार में नींबू पानी, सलाद और विटामिन C युक्त फल शामिल करें.

डॉक्टर की सलाह: दांतों की समस्या से बचने के लिए कुछ भी खाने या पीने के तुरंत बाद पानी से अच्छी तरह से कुल्ला अवश्य करें, ताकि भोजन के अंश दांतों में न रहें. यदि मसूड़ों से खून आना या बदबू की समस्या बनी रहे, तो विशेषज्ञ से मिलकर दांतों की स्केलिंग (सफाई) कराएं.

( डिस्कलेमर: डॉक्टर से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है. ऐसी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें)

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Last Updated : August 13, 2026 at 10:22 AM IST

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