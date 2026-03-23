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यूपी की टॉपर बेटियां करेंगी 'अंतरिक्ष' की सैर, सरकार ने दिया इस अभियान के तहत मौका

महराजगंज: राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत महराजगंज जिले की दो टॉपर छात्राएं, अब अंतरिक्ष को करीब से देखने जा रही हैं. जो जिले के लिए गर्व का क्षण है. दोनों छात्राओं का चयन एक्सपोजर विजिट के लिए किया गया है. वह पहली बार हवाई यात्रा से श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेंगी, जहां से आगे का सफर शुरू होगा.

चयनित छात्राओं में परतावल की गरिमा और प्राथमिक विद्यालय बड़हरा, पनियरा की अनुष्का शामिल हैं. दोनों छात्राओं ने जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है. इनका चयन स्कूल, ब्लॉक, और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, छात्राएं सोमवार को गोरखपुर से स्लीपर बस द्वारा दिल्ली जाएंगी, जहां से इंडिगो फ्लाइट से चेन्नई पहुंचेंगी. इसके बाद बस से वे अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के लिए रवाना होंगी. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य-एल1 जैसे महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं. यहां दो सक्रिय लॉन्च पैड, रॉकेट असेंबली केंद्र और मिशन कंट्रोल सेंटर भी मौजूद है.