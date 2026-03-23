ETV Bharat / state

यूपी की टॉपर बेटियां करेंगी 'अंतरिक्ष' की सैर, सरकार ने दिया इस अभियान के तहत मौका

पहली बार हवाई यात्रा कर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र जाएंगी. महराजगंज से दिल्ली के लिए रवाना

अंतरिक्ष देखेंगी गरीब बेटियां
अंतरिक्ष देखेंगी गरीब बेटियां (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत महराजगंज जिले की दो टॉपर छात्राएं, अब अंतरिक्ष को करीब से देखने जा रही हैं. जो जिले के लिए गर्व का क्षण है. दोनों छात्राओं का चयन एक्सपोजर विजिट के लिए किया गया है. वह पहली बार हवाई यात्रा से श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र पहुंचेंगी, जहां से आगे का सफर शुरू होगा.

चयनित छात्राओं में परतावल की गरिमा और प्राथमिक विद्यालय बड़हरा, पनियरा की अनुष्का शामिल हैं. दोनों छात्राओं ने जिले में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है. इनका चयन स्कूल, ब्लॉक, और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, छात्राएं सोमवार को गोरखपुर से स्लीपर बस द्वारा दिल्ली जाएंगी, जहां से इंडिगो फ्लाइट से चेन्नई पहुंचेंगी. इसके बाद बस से वे अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के लिए रवाना होंगी. सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य-एल1 जैसे महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं. यहां दो सक्रिय लॉन्च पैड, रॉकेट असेंबली केंद्र और मिशन कंट्रोल सेंटर भी मौजूद है.

भ्रमण के दौरान छात्राएं लॉन्च व्यू गैलरी, स्पेस म्यूजियम और रॉकेट गार्डन का भी अवलोकन करेंगी, जहां उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान, रॉकेट तकनीक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास की जानकारी दी जाएगी. सरकारी स्कूल की इन छात्राओं के लिए यह पहली हवाई यात्रा और इतना बड़ा वैज्ञानिक अनुभव किसी सपने के सच होने जैसा है. जिले में इस उपलब्धि को लेकर खुशी और गर्व का माहौल है.

एडी बेसिक गोरखपुर संगीता सिंह ने बताया कि इस शैक्षिक भ्रमण को लेकर विभाग पूरी तरह से गंभीर है. उन्होंने कहा कि वह स्वयं बच्चों के साथ जाएंगी, ताकि उनकी सुरक्षा, मार्गदर्शन और बेहतर अनुभव सुनिश्चित कर सकें. उन्होंने यह भी बताया कि चयनित छात्राएं जिले की टॉपर हैं. इस उपलब्धि से पूरे मंडल का नाम रोशन होगा.

ये भी पढ़ें: ISRO Scientist Valarmathi Passed Away: खामोश हो गई इसरो के अभियानों की उल्टी गिनती के लिए देने वाली आवाज, पढ़ें खबर

ये भी पढ़ें: Watch : Aditya L1 Solar Mission की सफलता के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की

TAGGED:

MAHARAJGANJ GOVERNMENT SCHOOL UP
TWO DAUGHTERS WILL GO INTO SPACE
SRIHARIKOTA SPACE CENTRE
UP DAUGHTERS MADE HISTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.