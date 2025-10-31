देवघर जिला पुलिस की 'जोखिम यात्रा'! जानें, पूरा माजरा
देवघर जिला पुलिस की गाड़ियों की स्थिति बदहाल है.
Published : October 31, 2025 at 5:29 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 5:38 PM IST
देवघर: झारखंड, जिसे पहाड़ और जंगलों की धरती कहा जाता है. वहां आज भी कई इलाके विकास से कोसों दूर हैं. लेकिन जब बात आती है पुलिस व्यवस्था की तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं. देवघर जैसे धार्मिक और रणनीतिक जिले में पुलिस जिस गाड़ियों पर सवार है, उसे देखकर कोई भी कह देगा यह सुरक्षा नहीं, ‘जोखिम यात्रा’ है.
झारखंड के कई जिले भले ही अब नक्सल मुक्त हो गए हों लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में आज भी नक्सली गतिविधियों की सुगबुगाहट सुनी जा सकती है. इसी क्षेत्र के देवघर जिला में पुलिस जिस गाड़ियों पर अपराधियों का पीछा करती है, वे गाड़ियां खुद किसी भी वक्त ‘दम’ तोड़ सकती हैं.
तस्वीरों में दिख रही पुलिस जीप हर दिन सिपाहियों और एएसआई स्तर के अधिकारियों को लेकर सड़कों पर दौड़ती है. मगर यह दौड़ किसी भी पल रुक सकती है, क्योंकि गाड़ी की हालत ऐसी कि ब्रेक भी कभी जवाब दे दे और इंजन भी कभी साथ छोड़ दे. एक सिपाही ने ऑफ कैमरा कहा कि "कभी-कभी लगता है कि हम अपराधी नहीं, अपनी गाड़ी से ही लड़ाई लड़ रहे हैं”.
वहीं कई ड्राइवर ने ऑफ कैमरा कहा कि उनकी तरफ से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की गई है. यह बताया गया है कि सड़क पर गाड़ी चलाने से कई बार हादसे की संभावना बनी रहती है. वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो मिला है लेकिन अब तक उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
पूरा देवघर जिला इस वक्त 212 गाड़ियों (जीप और बाइक) पर टिका है. इनमें से ज्यादातर को या तो रिपेयरिंग की जरूरत है या खुद किसी चमत्कार से चल रही है. पुलिस मेंस एसोसिएशन के नेता मुकेश मिश्रा बताते हैं कि यूनियन ने नए वाहनों की मांग रखी है, और जिला पुलिस मुख्यालय से 30 से 35 नई गाड़ियों के जल्द आने का भरोसा मिला है.
इस गंभीर मसले को लेकर देवघर एसपी सौरभ कुमार ने भी माना कि हालात चिंताजनक है. उनका कहना है कि पुरानी गाड़ियों को रिपेयर कराया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण थानों को नई गाड़ियां दी जाएंगी.
