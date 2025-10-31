ETV Bharat / state

देवघर जिला पुलिस की 'जोखिम यात्रा'! जानें, पूरा माजरा

देवघर: झारखंड, जिसे पहाड़ और जंगलों की धरती कहा जाता है. वहां आज भी कई इलाके विकास से कोसों दूर हैं. लेकिन जब बात आती है पुलिस व्यवस्था की तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं. देवघर जैसे धार्मिक और रणनीतिक जिले में पुलिस जिस गाड़ियों पर सवार है, उसे देखकर कोई भी कह देगा यह सुरक्षा नहीं, ‘जोखिम यात्रा’ है.

झारखंड के कई जिले भले ही अब नक्सल मुक्त हो गए हों लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में आज भी नक्सली गतिविधियों की सुगबुगाहट सुनी जा सकती है. इसी क्षेत्र के देवघर जिला में पुलिस जिस गाड़ियों पर अपराधियों का पीछा करती है, वे गाड़ियां खुद किसी भी वक्त ‘दम’ तोड़ सकती हैं.

देवघर पुलिस की गाड़ी की जर्जर स्थिति! (ETV Bharat)

तस्वीरों में दिख रही पुलिस जीप हर दिन सिपाहियों और एएसआई स्तर के अधिकारियों को लेकर सड़कों पर दौड़ती है. मगर यह दौड़ किसी भी पल रुक सकती है, क्योंकि गाड़ी की हालत ऐसी कि ब्रेक भी कभी जवाब दे दे और इंजन भी कभी साथ छोड़ दे. एक सिपाही ने ऑफ कैमरा कहा कि "कभी-कभी लगता है कि हम अपराधी नहीं, अपनी गाड़ी से ही लड़ाई लड़ रहे हैं”.

वहीं कई ड्राइवर ने ऑफ कैमरा कहा कि उनकी तरफ से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की गई है. यह बताया गया है कि सड़क पर गाड़ी चलाने से कई बार हादसे की संभावना बनी रहती है. वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो मिला है लेकिन अब तक उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.