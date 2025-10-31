ETV Bharat / state

देवघर जिला पुलिस की 'जोखिम यात्रा'! जानें, पूरा माजरा

देवघर जिला पुलिस की गाड़ियों की स्थिति बदहाल है.

poor condition of vehicles of Deoghar district police
देवघर जिला पुलिस की गाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 31, 2025 at 5:29 PM IST

|

Updated : October 31, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: झारखंड, जिसे पहाड़ और जंगलों की धरती कहा जाता है. वहां आज भी कई इलाके विकास से कोसों दूर हैं. लेकिन जब बात आती है पुलिस व्यवस्था की तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं. देवघर जैसे धार्मिक और रणनीतिक जिले में पुलिस जिस गाड़ियों पर सवार है, उसे देखकर कोई भी कह देगा यह सुरक्षा नहीं, ‘जोखिम यात्रा’ है.

झारखंड के कई जिले भले ही अब नक्सल मुक्त हो गए हों लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में आज भी नक्सली गतिविधियों की सुगबुगाहट सुनी जा सकती है. इसी क्षेत्र के देवघर जिला में पुलिस जिस गाड़ियों पर अपराधियों का पीछा करती है, वे गाड़ियां खुद किसी भी वक्त ‘दम’ तोड़ सकती हैं.

देवघर पुलिस की गाड़ी की जर्जर स्थिति! (ETV Bharat)

तस्वीरों में दिख रही पुलिस जीप हर दिन सिपाहियों और एएसआई स्तर के अधिकारियों को लेकर सड़कों पर दौड़ती है. मगर यह दौड़ किसी भी पल रुक सकती है, क्योंकि गाड़ी की हालत ऐसी कि ब्रेक भी कभी जवाब दे दे और इंजन भी कभी साथ छोड़ दे. एक सिपाही ने ऑफ कैमरा कहा कि "कभी-कभी लगता है कि हम अपराधी नहीं, अपनी गाड़ी से ही लड़ाई लड़ रहे हैं”.

वहीं कई ड्राइवर ने ऑफ कैमरा कहा कि उनकी तरफ से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत की गई है. यह बताया गया है कि सड़क पर गाड़ी चलाने से कई बार हादसे की संभावना बनी रहती है. वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आश्वासन तो मिला है लेकिन अब तक उसे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

poor condition of vehicles of Deoghar district police
रास्ते में खड़ी पुलिस की जीप (ETV Bharat)

पूरा देवघर जिला इस वक्त 212 गाड़ियों (जीप और बाइक) पर टिका है. इनमें से ज्यादातर को या तो रिपेयरिंग की जरूरत है या खुद किसी चमत्कार से चल रही है. पुलिस मेंस एसोसिएशन के नेता मुकेश मिश्रा बताते हैं कि यूनियन ने नए वाहनों की मांग रखी है, और जिला पुलिस मुख्यालय से 30 से 35 नई गाड़ियों के जल्द आने का भरोसा मिला है.

इस गंभीर मसले को लेकर देवघर एसपी सौरभ कुमार ने भी माना कि हालात चिंताजनक है. उनका कहना है कि पुरानी गाड़ियों को रिपेयर कराया जाएगा और कुछ महत्वपूर्ण थानों को नई गाड़ियां दी जाएंगी.

poor condition of vehicles of Deoghar district police
बीच रास्ते में बंद बड़ी पुलिस की गाड़ी (ETV Bharat)

इसे भी पढे़ं- झारखंड पुलिस में नई गाड़ियों की खरीद मिली को मंजूरी, खटारा वाहन से मिलेगा पुलिस को छुटकारा

इसे भी पढे़ं- झारखंड में दौड़ेगी 15 साल पुरानी गाड़ी, इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ ये काम!

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग में पंजीकृत हुए छह लाख 3155 वाहन, एक लाख 34 हजार 780 का फेल है फिटनेस!

Last Updated : October 31, 2025 at 5:38 PM IST

TAGGED:

VEHICLES DEMANDED FROM POLICE DEPT
देवघर एसपी सौरभ कुमार
POOR CONDITION OF POLICE VEHICLES
DISTRICT POLICE MENS ASSOCIATION
POLICE VEHICLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.