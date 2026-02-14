ETV Bharat / state

CM नीतीश कुमार जी.. ये आपके जिले का हाल है, दो कमरों में 421 बच्चों की पढ़ाई, दो शिफ्टों की मजबूरी

नालंदा: बिहार सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बार-बार दावे किए जाने के बावजूद, नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर के गगन दीवान स्थित उर्दू मध्य विद्यालय बलखी खानकाह की स्थिति बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में यह स्कूल मात्र दो कमरों में संचालित हो रहा है, जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई दो शिफ्टों में चलती है. बाहरी सूरत में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी जस की तस बनी हुई है.

दो कमरों में दो शिफ्टों की मजबूरी: स्कूल में कुल दो कमरे उपलब्ध होने के कारण छात्रों को दो शिफ्टों में बांटकर पढ़ाया जा रहा है. पहली शिफ्ट सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक चलती है, जिसमें कक्षा 6 से 8 के छात्र पढ़ते हैं. दूसरी शिफ्ट 11:30 से शाम 4:30 बजे तक होती है, जिसमें कक्षा 1 से 5 के बच्चे शामिल होते हैं. दोनों शिफ्टों में मिलाकर 200 से 250 बच्चे (लगभग 421 छात्र-छात्राएं, जिनमें 141 छात्र और 278 छात्राएं) शिक्षा ग्रहण करते हैं. शिक्षिकाओं नाहिद जहां और शाहीन कहकशां ने बताया कि जगह की भारी कमी के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है.

देखें छात्राओं और शिक्षिकाओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

अभिभावकों और छात्राओं की पीड़ा: अभिभावक मो. मुर्शिद आलम ने स्कूल प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई. स्कूल तालाब के किनारे स्थित होने से पहले बच्चों को खतरा रहता था. विभाग से मदद न मिलने पर तत्कालीन प्रधानाध्यापक एस.एम. गयासुद्दीन, प्रभारी प्रधानाचार्य मो. शकील और वर्तमान शिक्षकों ने अपनी सैलरी से चंदा इकट्ठा कर बाउंड्री वॉल और शौचालय का निर्माण कराया. इससे छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं को पड़ोस के घरों में शौचालय जाने की मजबूरी खत्म हुई. कक्षा 7 की छात्राएं पलक नाज और अलिजा नाज ने बताया कि ठंड में सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, जिससे परेशानी होती है। वे सरकार से 2-3 अतिरिक्त कमरे बनाने की मांग कर रही हैं.

"ठंड के दिनों में सुबह 6 बजे घर से निकलना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानी होती है. कमरा छोटा होने के कारण एक साथ बैठने में दिक्कत होती है. सरकार से मांग है कि स्कूल में कम से कम 2-3 अतिरिक्त कमरे बनाए जाएं ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके."-पलक नाज, छात्रा

प्रार्थना में शामिल बच्चे (ETV Bharat)

शिक्षकों की कमी और ड्यूटी का बोझ: जब टीम स्कूल पहुंची तो मात्र दो शिक्षिकाएं मौजूद थीं, जो बच्चों की लाइव हाजिरी बना रही थीं. कुल 11 शिक्षक (6 पुरुष और 4 महिला, प्रभारी प्रधानाचार्य सहित) हैं, जो दो शिफ्टों में 5-5 के हिसाब से बंटे हैं. अन्य शिक्षक इंटरमीडिएट परीक्षा और अन्य सरकारी ड्यूटियों में व्यस्त रहते हैं. गिने-चुने शिक्षकों के भरोसे ही सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई चल रही है. स्कूल करीब 30 वर्षों से संचालित है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है.