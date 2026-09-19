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पूनरासर धाम का लक्खी मेला आज, पदयात्रियों से गुलजार हुए रास्ते, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बीकानेर से पूनरासर के बीच पदयात्रियों की सुविधा के लिए रास्तेभर जगह-जगह सेवा पांडाल लगाए गए हैं. जिनमें भोजन व नाश्ते की सुविधा है.

Bikaner Poonrasar Hanuman Dham Mela
पूनरासर में हनुमानजी मंदिर में भजन संध्या की तैयारियां (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 8:18 AM IST

4 Min Read
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बीकानेर : जिले के पूनरासर स्थित प्रसिद्ध हनुमानजी धाम में शनिवार को आस्था का बड़ा सैलाब उमड़ेगा. मंदिर में लक्खी मेला भरेगा. मंदिर बीकानेर से 65 किलोमीटर दूर है. मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. बीकानेर से पूनरासर तक श्रद्धालुओं की पदयात्राएं शुरू हो चुकी हैं. बुधवार और गुरुवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु ध्वजा लेकर रवाना हुए. रास्तेभर सेवा पांडालों में पदयात्रियों के लिए भोजन, फास्टफूड और पेयजल की व्यवस्था की गई है. वहीं पूनरासर धाम में रातभर चौपाइयों की गूंज और सुंदरकांड, अखंड रामायण व हनुमान चालीसा के पाठ का दौर जारी है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है.

बीकानेर से लेकर पूनरासर मार्ग तक जगह-जगह श्रद्धालुओं के जत्थे नजर आ रहे हैं. पदयात्रा में युवा और बुजुर्गों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं. कई श्रद्धालु परिवार के साथ तो कई समूह बनाकर पैदल यात्रा कर रहे हैं. पदयात्रियों के जत्थों के साथ ढोल-नगाड़े और भजनों की गूंज भी सुनाई दे रही है. रास्ते में थोड़ी देर विश्राम के बाद श्रद्धालु फिर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं. मेले से पहले ही पूनरासर मार्ग पर धार्मिक उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है.

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पदयात्रियों के लिए लगाए सेवा पांडाल: बीकानेर से पूनरासर के बीच पदयात्रियों की सुविधा के लिए रास्तेभर जगह-जगह सेवा पांडाल लगाए गए हैं. इन सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, फास्टफूड, चाय, पानी और अन्य तरह की खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. सेवादार पदयात्रियों का स्वागत कर उन्हें भोजन और अल्पाहार करवा रहे हैं. कई जगह पदयात्रियों के बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था भी नजर आ रही है. सेवा कार्य में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जुटे हुए हैं.

रातभर गूंज रही चौपाइयां: उधर पूनरासर धाम में मेले से पहले ही धार्मिक आयोजनों का सिलसिला तेज हो गया है. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में रातभर भक्ति की चौपाइयां गूंज रही हैं. निज मंदिर परिसर में जगह-जगह सुंदरकांड, अखंड रामायण और हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं. श्रद्धालु देर रात तक धार्मिक आयोजनों में शामिल हो रहे हैं. मंदिर परिसर में जयकारों और पाठ की ध्वनि के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. पूनरासर में चहल-पहल बढ़ गई है. श्रद्धालु मंदिर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं.

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लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान: मेला शनिवार को भरेगा. इसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी मेले में शामिल होंगी. पदयात्रियों के अलावा निजी वाहनों और अन्य साधनों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूनरासर पहुंचेंगे. मेले के दौरान हनुमानजी महाराज के दर्शन करने और ध्वजा अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगने की संभावना है. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए धाम और आसपास के क्षेत्र में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

पुलिस की व्यवस्था चाक-चौबंद: मेले में भीड़ को देखते हुए पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं. धाम और आसपास के प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है. पुलिस की ओर से भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं की आवाजाही और यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जा रही है. बीकानेर-पूनरासर मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है. पुलिस यातायात व्यवस्थित रखने और वाहनों की आवाजाही सुचारु बनाए रखने पर दे रही है.

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शनिवार को होगा मुख्य मेला: बुधवार और गुरुवार से शुरू हुई पदयात्राओं के बाद अब मेले का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. बीकानेर से पूनरासर तक निकल रहे श्रद्धालुओं के जत्थे, रास्तेभर लगे सेवा पांडाल, धार्मिक आयोजनों में जुटे श्रद्धालु और मंदिर परिसर में गूंज रही चौपाइयां मेले से पहले ही पूनरासर की तस्वीर बदल चुकी हैं. शनिवार को मेले के दिन लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना के बीच पूनरासर धाम में आस्था का विशाल संगम देखने को मिलेगा. पैदल पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी कर हनुमानजी को ध्वजा अर्पित करेंगे

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