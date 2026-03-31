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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पूनम उरांव ने जीता गोल्ड, गरीब किसान परिवार से है नाता, खेल को बताया गेम चेंजर

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आदिवासी अंचल की छिपी हुई प्रतिभा अब सामने आ रहीं हैं.इसी कड़ी में पूनम ने गोल्ड पर निशाना साधा है.

poonam urao wins gold in Khelo India Tribal Games
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पूनम उरांव ने जीता गोल्ड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
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देशदीपक गुप्ता, संवाददाता

सरगुजा : देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हो रहा है. ये ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए हैं. छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जगदलपुर में भी कुछ खेल रखे गए हैं. इन खेलों को करवाए जाने का जो उद्देश्य था वो अब सामने आने लगा है. क्योंकि जिन आदिवासी बच्चों को पिछड़ेपन की वजह से मंच नहीं मिल पा रहा था वो खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं. ऐसी ही एक बच्ची है पूनम उरांव. पूनम रांची के एक गांव की निवासी है. ट्राइबल गेम में पूनम रेसलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. हमने इस नन्हीं स्टार से बातचीत की और उसके सफलता के पीछे की कहानी जानी.



सवाल : आप किस खेल में थी और कौन सा मेडल मिला ?


जवाब : पहले तो मैं कोई खेल में नहीं थी मेरा यहां पर ट्रायल हुआ.इसके बाद मैं राची गई.जहां पर मेरे कोच ने रेसलिंग के लिए सिलेक्ट किया. इसके बाद ट्रेनिंग करवाना चालू किए. कोच ने बताया कि कुश्ती क्या होती है. फिर मैंने कुश्ती सीखी और गेम में हिस्सा लिया.

पूनम उरांव ने जीता गोल्ड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)




सवाल : कितने साल से सीख रही हैं.


जवाब : मेरा 10 साल हो गया 10 साल से ट्रेनिंग कर रही हूं. मेरी उम्र अभी 18 प्लस हो गई है. अभी मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूं. मेरा फाइनल था तेलंगाना के साथ. उसमें मेरा 50 केजी में गोल्ड मेडल आया है.


सवाल : घर में कौन-कौन है? और पिताजी क्या करते हैं?


जवाब : मेरे घर में मम्मी पापा भाई बहन हैं. पापा किसान है. मम्मी हाउस वाइफ है, मेरे तो छोटे भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं. हम लोग पांच भाई बहन हैं. एक भाई चार बहन हैं.



सवाल : घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? इतने सारे लोगों को पिता कैसे मैनेज करते हैं?



जवाब : घर का स्थिति तो बहुत खराब है, फिर भी मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं. मैं भी यहां हॉस्टल में रहती हूं बाहर. फीस तो अगर फीस का बात होता तो मैं शायद यहां रह भी नहीं पाती हॉस्टल में. यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में मैं रहती हूं. वहां पर कोच सिखाते हैं जो कि सारा गवर्नमेंट वहां पर खर्चा उठाती है.



सवाल : इस पूरी यात्रा में कभी कोई ऐसा हीरो जिसको आपको देख के लगता हो कि मैं भी ऐसी रेसलर बन पाती.


जवाब : विनेश फोगाट और गीता फोगाट इनको मैं देखी हूं, इनकी फिल्म भी देखी है. आगे मैं कंटिन्यू कुश्ती करना चाहती हूं. इंडिया के लिए खेलना चाहती हूं. मैं तो टूर्नामेंट बहुत खेली हूं लेकिन मेरा उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा. मेरा आठ साल पहले 2018-19 में ब्रोंज़ मेडल आया था. उसके बाद इन सालों में गैप होने के बाद भी अभी मेरा गोल्ड मेडल आया. छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम खेलने आई और ट्राइबल गेम में सफलता मिली.



सवाल : इस सफलता के बाद कितनी खुश हैं? घर में बात हुई पापा से मम्मी से वो क्या कह रहे हैं?

जवाब : मम्मी पापा तो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूं कि इतने सालों बाद मेरा मेडल आया. मैं तो यही कहना चाहती हूं कि ये पिछड़ा इलाका वालों को इस टूर्नामेंट ने बाहर निकाला.बहुत फायदा हुआ इन लोगों के लिए क्योंकि ये कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो बहुत खुश हूं.



सवाल : सरगुजा पहले आई हो, कैसा लगा यहां पे?

जवाब : बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आज, थोड़ा रांची जैसा ही लगता है.


खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने बढ़ाया हौसला

आपको बता दें कि पूनम उराव जैसे आदिवासी बच्चों के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का मंच किसी महाकुंभ से कम नहीं है. क्योंकि लगातार यहां प्रदर्शन करने के बाद उनका स्कोर के साथ साथ मनोबल भी बढ़ रहा है. फिलहाल ये कहानी पूनम उरांव की है जो 50 किलो भार के रेसलिंग में अंबिकापुर में हो रही प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पा चुकी हैं. पूनम एक गरीब आदिवासी परिवार से हैं. एक पिता अकेले कमाते हैं, किसानी करते हैं. पांच भाई बहनों को पालते हैं. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. बावजूद इसके शासन की जो योजनाएं हैं, शासन की जो एकेडमी है, वहां पूनम ने ट्रेनिंग ली. वहां पूनम की निशुल्क पढ़ाई हो रही है और निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है. जिसके बदौलत आज खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में पूनम गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं . आगे लगातार वो भारत के लिए रेसलिंग करना चाहती हैं. आगे हम अभी और ऐसे खिलाड़ियों की कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे जिन्होंने खेलो इंडिया में कमाल किया है.

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