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गोरखपुर नगर निगम की पहली महिला उप सभापति बनीं पूनम सिंह, पति भी रहे इस पद पर

गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम को नया उपसभापति मिल गया है. पूनम सिंह इस पद पर निर्विरोध चुनी गई हैं. इसके पहले भी राप्ती नगर वार्ड से निर्विरोध पार्षद निर्वाचित होने और उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष बजट प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की थी. अब उपसभापति के रूप में उनका निर्वाचन भी उनकी बड़ी कामयाबी है. नगर निगम के इतिहास में पहली महिला सभापति चुनी गई हैं.

इसके पहले उनके पति बृजेश सिंह छोटू भी उपसभापति और चार बार के नगर निगम के पार्षद रहे हैं. पूनम की जीत में उनके पति की विशेष भूमिका मानी जा रही है, जिनका तालमेल न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ बल्कि विरोधी दल में समाजवादी पार्टी और अन्य से भी बहुत बेहतर माना जाता है. हालांकि संगठन में अंदरखाने इस बार किसी दलित को इस पद तक ले जाने की चर्चाएं थीं. पूनम के खिलाफ कोई प्रत्याशी विरोधी दल का खड़ा नहीं दे पाया और नगर निगम कार्यकारिणी ने उन्हें अपना उपसभापति चुन लिया. इसके पहले दो बार महापौर के पद पर महिला का निर्वाचन हो चुका है.

पूनम के उपसभापति निर्वाचित होने से नगर निगम सभागार में मौजूद भाजपा के पार्षदों में खुशी की लहर दौड़ गई. इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रसाद गुप्ता और महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. जिन्होंने निर्वाचित उपसभापति को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी और उत्तम कार्यकाल की शुभकामना भी दी. पार्षदों ने पूनम सिंह को उपसभापति कक्ष में भी ले जाकर उन्हें उनके सीट पर विराजमान कराया.