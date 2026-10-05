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कोटा पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी पूनम पासवान, बोलीं- प्रशासन के दम पर भाजपा ने बनाए निकाय बोर्ड

कोटा पहुंचीं पूनम पासवान ( ETV Bharat kota )

कोटा: कांग्रेस संगठन की राजस्थान प्रभारी पूनम पासवान सोमवार को कोटा दौरे पर आईं. यहां उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं की बैठक ली. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से चुनाव के पूर्व टिकट वितरण विवाद व विभिन्न घटनाक्रमों से लेकर हार तक के मुद्दों पर बातचीत की. पूनम पासवान ने नगरीय निकाय चुनावों में हुई कांग्रेस की हार के सवाल पर मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशासन ही शासक बन गया था. हम इसे करारी हार नहीं मान सकते, क्योंकि इस प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को कांग्रेस के नगर निकाय सदस्यों व पार्टी नेताओं के पीछे लगा दिया गया था. सबकी घेराबंदी कर दी गई थी और उन पर जबरन भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था. ऐसा न करने पर उन्हें तबादले की धमकी दी जा रही थी.