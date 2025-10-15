ETV Bharat / state

काशी विद्यापीठ में आज से शुरू होगी पूल काउंसिलिंग, 26 कोर्स में होंगे एडमिशन

15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित होगी काउंसिलिंग, प्रमाण पत्रों का होगा वेरीफिकेशन.

pool counselling begin today kashi vidyapeeth admissions given 26 courses.
काशी विद्यापीठ में आज से शुरू होगी पूल काउंसिलिंग. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:07 AM IST

वाराणसीः वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब पूल काउंसलिंग के जरिए छात्रों को प्रवेश मिलेगा. जी हां, नए सत्र में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा के 26 पाठ्यक्रमों में खाली सीटों की पूल काउंसिलिंग 15-17 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है. यहां प्रमाण पत्रों के वेरीफिकेशन के बाद विद्यार्थी दाखिला ले सकते है.


26 कोर्स में होंगे दाखिले: स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा के 26 पाठ्यक्रमों के दाखिले के लिए पूल काउंसिलिंग हो रही है. इस बारे में कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि, पूल काउंसिलिंग के पहले दिन 15 अक्टूबर को पीजीडीसीए, एमए/एमएस-सी. गणित, एमए भूगोल, एमएस-सी रसायन विज्ञान, एमएस-सी. वनस्पति विज्ञान, एमएस-सी जन्तु विज्ञान, एमएस.डब्ल्यू, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार, एमएफए पेंटिंग एवं एमएफए अप्लाइड आर्ट्स की काउंसिलिंग संबंधित विभागों में होगी.वहीं दूसरे दिन 16 अक्टूबर को एमए इतिहास, एमए अंग्रेजी, डिप्लोमा इन कर्मकांड, एल-एलबी, एल-एलएम, बीए एल-एलबी, बीपीएड एवं एमपीएड की काउंसिलिंग आयोजित होगी.

ऑनलाइन जमा होगी फीस: उन्होंने बताया कि तीसरे दिन 17 अक्टूबर को एमए समाजशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र, एमए राजनीति विज्ञान, एमकॉम, एमए मनोविज्ञान एवं पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरैपी, काउंसिलिंग एंड गाइडेंस की काउंसिलिंग होगी. वहीं, एमएड की काउंसिलिंग 15 से 17 अक्टूबर तक शिक्षाशास्त्र विभाग में आयोजित है.

ऑनलाइन फीस जमा होगीः कुलसचिव ने बताया कि काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग स्थल पर बने काउंटर पर ऑनलाइन फीस जमा करना होगा. अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए दोबारा मौका नहीं दिया जायेगा.उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी काउंसिलिंग स्थल पर अपना गेटपास डाउनलोड कर उसकी हार्ड कापी लेकर ही आएंगे.अभ्यर्थी को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा.


बॉक्सिंग 28 एवं वॉलीबॉल टीम का चयन 29 व 30 अक्टूबर को
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विश्वविद्यालय परिसर की बॉक्सिंग टीम का चयन 28 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से जिमनेजियम हॉल में होगा. वहीं वॉलीबॉल- महिला एवं पुरुष टीम का चयन क्रमशः 29 व 30 अक्टूबर को अपराह्न 03 बजे से पं. जवाहर लाल नेहरू क्रीड़ांगन में आयोजित है. विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के सचिव डॉ. ऊर्जस्विता सिंह ने बताया कि इन टीमों में विश्वविद्यालय परिसर, एन.टी.पी.सी., गंगापुर परिसर, भैरव तालाब परिसर के खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि, संस्थागत छात्र अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता 2025-26 के लिए इलिजिबिलिटी प्रोफार्मा, हाईस्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र, फीस रसीद, आधार कार्ड, कोविड-19 के टीकाकरण की छाया प्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपलब्ध रहेंगे.

काशी विद्यापीठ
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
MAHATMA GANDHI KASHI VIDYAPEETH
KASHI VIDYAPEETH

