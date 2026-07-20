ETV Bharat / state

पूजा पैकरा आत्महत्या मामला: न्याय की मांग को लेकर फिर सड़क पर उतरा आदिवासी समाज, दोषियों को फांसी देने की मांग

कोरिया में आदिवासी समाज के हजारों लोगों ने रैली निकाली. एसपी कार्यालय घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका,.

POOJA PAIKRA SUICIDE CASE
पूजा पैकरा आत्महत्या मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 20, 2026 at 8:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया: पुलिस लाइन बैकुंठपुर की छात्रा पूजा पैकरा की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. रविवार को सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाज के लोगों, परिजनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहर में विशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में आरोपियों के नाम की तख्तियां लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और "पूजा को न्याय दो" के नारों से पूरा शहर गूंज उठा.

एसपी कार्यालय घेरने निकले प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारी रैली के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कुमार चौक पर सभा आयोजित कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और न्याय की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया.

बैकुंठपुर में आदिवासी समाज एसी ऑफिस घेरने निकला (ETV Bharat Chhattisgarh)

फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग

आदिवासी समाज का आरोप है कि मार्ट के संचालकों द्वारा कथित रूप से की गई प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान होकर छात्रा पूजा पैकरा ने 8 जुलाई की दोपहर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी विनोद बैद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि दो अन्य नामजद आरोपी अब भी फरार हैं. इन्हीं आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर समाज में भारी आक्रोश है.

प्रदर्शनकारियों को मिला बड़े नेताओं का समर्थन

इस विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय, पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव सहित सर्व आदिवासी समाज के अनेक पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण व छात्र-छात्राएं शामिल हुए.

Pooja Paikra Suicide Case
न्याय की मांग को लेकर सड़क पर आदिवासी समाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने कहा कि पूजा पैकरा की मौत अत्यंत दुखद और गंभीर मामला है. उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए.

Pooja Paikra Suicide Case
एसपी कार्यालय घेरने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका (न्याय की मांग को लेकर सड़क पर आदिवासी समाज)

आरोपियों को फांसी देने की मांग

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कठोरतम सजा, यहां तक कि फांसी दिए जाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने कोरिया पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र किया जाएगा.

सूरजपुर में हाथी ने बाइक सवार दौड़ाया, युवक ने भागकर बचाई जान, गुस्साए गजराज ने गाड़ी की क्षतिग्रस्त
कांकेर में तीन परिवारों के 17 लोगों ने मूल धर्म में की वापसी
धान के कटोरे में बरसा पानी और महकी माटी, सुआ गीतों के बीच खेतों में उतरी उम्मीद, धान की रोपाई शुरू

TAGGED:

पूजा पैकरा आत्महत्या मामला
KORIYA TRIBAL COMMUNITY
कोरिया आदिवासी रैली
BAIKUNTHPUR STUDENT SUICIDE
POOJA PAIKRA SUICIDE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.