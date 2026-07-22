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पूजा पैकरा आत्महत्या मामला: व्यापार संघ भी मैदान में, निर्दोष परिजनों को थाने बुलाने का आरोप

व्यापारियों ने कहा कि दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई हो लेकिन निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ित न किया जाए.

POOJA PAIKRA SUICIDE CASE
पूजा पैकरा आत्महत्या मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 7:34 AM IST

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कोरिया: जिले के बहुचर्चित पूजा पैकरा आत्महत्या मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है. अब तक इस मामले में राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं, लेकिन अब कोरिया व्यापार संघ और चैंबर ऑफ कॉमर्स भी खुलकर इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं. व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि मामले की जांच के दौरान पुलिस आरोपियों के ऐसे परिजनों, महिलाओं और रिश्तेदारों को भी बार-बार थाने बुला रही है, जिनका मामले से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. उनका कहना है कि घंटों तक थाने में बैठाकर पूछताछ किए जाने से निर्दोष लोगों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है.

महिलाओं और रिश्तेदारों को घंटों बैठाने का आरोप

व्यापार संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि पूजा पैकरा आत्महत्या प्रकरण की जांच के दौरान आरोपियों के परिवार की महिलाओं, बुजुर्गों और बाहर से आए रिश्तेदारों को भी कई-कई बार थाने बुलाया गया. संगठन का कहना है कि पूछताछ के नाम पर उन्हें घंटों तक थाने में बैठाकर रखा गया, जिससे पूरे परिवार पर मानसिक दबाव बना हुआ है. व्यापारियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करता तो कानून अपना काम करे, लेकिन जो लोग लगातार पुलिस को सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता.

कोरिया व्यापारी संघ ने एसपी को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

आईसी मार्ट पत्थरबाजी घटना का भी किया जिक्र

व्यापार संघ ने अपने ज्ञापन में 10 जुलाई 2026 को आईसी मार्ट में हुई पत्थरबाजी की घटना का भी उल्लेख किया. संगठन का आरोप है कि इस घटना के बाद पुलिस ने व्यापारियों के अलावा उनके रिश्तेदारों और महिलाओं को भी थाने बुलाया. ज्ञापन में दावा किया गया कि एक महिला अपने मात्र चार माह के शिशु के साथ सुबह से देर तक थाने में बैठी रही, जिससे उसे और उसके परिवार को भारी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा.

मार्ट के सामने पत्थर चलाने की घटना सामने आई है. पुलिस ने मार्ट के परिवार की महिलाओं को उठा लिया है ये ठीक नहीं है. घर की महिलाओं को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए. व्यापारियों में रोष है. इसके संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपा है-अजय गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स

दोषियों पर हो कार्रवाई, निर्दोषों को न किया जाए परेशान

व्यापार संघ ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी भी आरोपी को बचाना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पर निर्दोष परिवारजनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना न्यायसंगत नहीं है। संगठन ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून सम्मत जांच सुनिश्चित करने की मांग की.

Pooja Paikra suicide case
कोरिया एसपी को ज्ञापन सौंपता व्यापारी संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुकान के सामने हुड़दंग मचाया गया है. इसके खिलाफ हम व्यापारी भी उग्र आंदोलन करेंगे-संजय गुप्ता, अध्यक्ष, कोरिया व्यापार संघ

पुलिस अधीक्षक का पक्ष

इस पूरे मामले में कोरिया पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने कहा कि पुलिस की विवेचना पूरी तरह कानून के दायरे में की जा रही है. जांच के दौरान जिन व्यक्तियों से आवश्यक जानकारी लेना जरूरी होता है, उनसे पूछताछ की जाती है. पुलिस का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाना है. यदि किसी स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका परीक्षण भी किया जाएगा.

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