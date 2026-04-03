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मिर्जापुर में दो टुकड़ों में बंटा पीपा पुल, 15 दिन पहले ही हुआ था उद्घाटन

मिर्जापुर: जिले की सदर तहसील के अंतर्गत हरसिंहपुर गांव से विंध्याचल धाम को जोड़ने वाला पीपा पुल बीच से ही दो टुकड़ों में बंट गया है. हैरत की बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन महज दिन पहले ही सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने किया था. गुरुवार से पुल के टुटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया. विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन कर फटकार लगाई है. साथ ही पीपा पुल की जल्द मरम्मत कराने का निर्देश दिया है.

मिर्जापुर में दो टुकड़ों में बंटा पीपा पुल (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि नवरात्रि में हर दिन लाखों लोग इस पुल से होकर गुजरे हैं. बनारस, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर सहित आसपास के इलाकों से विंध्याचल धाम जाने के लिए यह पुल सफर आसान करता है. विधायक रत्नाकर मिश्रा ने 15 दिन पहले 18 मार्च को इस पुल का उद्घाटन किया था. इस पिछले दो दिनों से पुल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें पुल दो टुकड़ों में बंटा दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने पर विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अफसर को फोन पर फटकार लगाई.

पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने फोन पर जवाब दिया कि पानी कम होने के कारण मरम्मत नहीं हो पा रही है. इस पर विधायक ने कहा कि क्रेन से काम करवाया जाए. बदा में मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिकारियों से कहा गया है जल्द इसे सही कर लिया जाएगा. आंधी-पानी के कारण धंस गया है. वहीं समाजवादी पार्टी के साथ ही बसपा पर निशाना साधा. सपा द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर विधायक ने कहा सपा सरकार में 03 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक पुल नहीं बनवाया जा सका. विधायक ने बसपा पर भी निशाना साधा. कहा कि बुआ भी आईं लेकिन पुल नहीं बनवा पाईं.