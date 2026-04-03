मिर्जापुर में दो टुकड़ों में बंटा पीपा पुल, 15 दिन पहले ही हुआ था उद्घाटन
हरसिंहपुर गांव से विंध्याचल धाम को जोड़ता है, विधायक ने पीडब्ल्यूडी अफसरों को लगाई फटकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:09 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 8:02 PM IST
मिर्जापुर: जिले की सदर तहसील के अंतर्गत हरसिंहपुर गांव से विंध्याचल धाम को जोड़ने वाला पीपा पुल बीच से ही दो टुकड़ों में बंट गया है. हैरत की बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन महज दिन पहले ही सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने किया था. गुरुवार से पुल के टुटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया. विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन कर फटकार लगाई है. साथ ही पीपा पुल की जल्द मरम्मत कराने का निर्देश दिया है.
बता दें कि नवरात्रि में हर दिन लाखों लोग इस पुल से होकर गुजरे हैं. बनारस, भदोही, प्रयागराज, जौनपुर सहित आसपास के इलाकों से विंध्याचल धाम जाने के लिए यह पुल सफर आसान करता है. विधायक रत्नाकर मिश्रा ने 15 दिन पहले 18 मार्च को इस पुल का उद्घाटन किया था. इस पिछले दो दिनों से पुल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें पुल दो टुकड़ों में बंटा दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने पर विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अफसर को फोन पर फटकार लगाई.
पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने फोन पर जवाब दिया कि पानी कम होने के कारण मरम्मत नहीं हो पा रही है. इस पर विधायक ने कहा कि क्रेन से काम करवाया जाए. बदा में मीडिया से बातचीत में कहा कि अधिकारियों से कहा गया है जल्द इसे सही कर लिया जाएगा. आंधी-पानी के कारण धंस गया है. वहीं समाजवादी पार्टी के साथ ही बसपा पर निशाना साधा. सपा द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर विधायक ने कहा सपा सरकार में 03 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक पुल नहीं बनवाया जा सका. विधायक ने बसपा पर भी निशाना साधा. कहा कि बुआ भी आईं लेकिन पुल नहीं बनवा पाईं.
विधायक ने कहा कि, काम शुरू हो गया है. अभी आकर जीरो ग्राउंड पर देखा है, काम चल रहा है. मैंने कहा है कि आज ही पुल चालू हो जाना चाहिए. 12 बजे रात के पहले यह चालू हो जाएगा. अचानक पानी बढ़ गया था, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ था.
इस बारे में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि इस सरकार में निर्माण कराना और गिर जाना आम बात है. सरकार में भ्रष्टाचार का काम हो रहा है. जनता की सुविधा के लिए यह पुल नहीं बना था, इसकी जांच होनी चाहिए. अधिकारी अपनी सुविधा के लिए सब कर रहे हैं.
बता दें कि 18 मार्च के उद्घाटन के बाद 15 दिन के अंदर पुल के टुट जाने से विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस पीपा पुल का निर्माण विंध्याचल आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत के लिए कराया गया था.
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