दिल्ली के तिगड़ी इलाके में धूमधाम से मना पोंगल, तमिल समाज ने की सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग
दिल्ली में तमिल समाज ने अपने प्रमुख पर्व पोंगल का आयोजन किया. समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उत्सव का किया आयोजन
Published : January 16, 2026 at 12:26 PM IST
नई दिल्ली: पोंगल तमिल समाज का सबसे प्रमुख और प्राचीन पर्व है जो प्रकृति, किसान और पशुधन के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक माना जाता है. पोंगल का इतिहास करीब दो हजार साल से भी अधिक पुराना है. यह पर्व सूर्य देव की उपासना और नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है.
दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पोंगल का भव्य आयोजन :
“पोंगल” शब्द तमिल भाषा के “पोंगु” से निकला है, जिसका अर्थ होता है उफनना या छलकना, यानी समृद्धि और खुशहाली का संकेत. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पोंगल का भव्य आयोजन किया गया. तिगड़ी के तमिल मंदिर में तमिल समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पोंगल उत्सव को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया.
मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना, पारंपरिक पकवानों की तैयारी :
मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना, पारंपरिक पकवानों की तैयारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. नई फसल से बने पोंगल प्रसाद को सूर्य देव को अर्पित कर सभी के बीच वितरित किया गया. पोंगल चार दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल शामिल हैं. मट्टू पोंगल के दिन गाय और बैलों की पूजा कर पशुधन के योगदान को सम्मान दिया जाता है. यही कारण है कि इस पर्व में गौसेवा का भी विशेष महत्व माना जाता है.
पीएम ने पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और गौसेवा की :
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के सरकारी आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और गौसेवा भी की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तमिल संस्कृति की समृद्ध विरासत केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की साझा सांस्कृतिक धरोहर है. उन्होंने कहा कि पोंगल जैसे त्योहार ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करते हैं और देश की विविधता में एकता को दर्शाते हैं.
दिल्ली सरकार से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग :
