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पौंग डैम की लहरों ने छीन लिया परिवार का चिराग, फतेहपुर के वाटर स्पोर्ट्स एरिया में हुआ हादसा

मृतक की पहचान 23 वर्षीय लवप्रीत, निवासी चोगीठी चौक, जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई है. चश्मदीदों के अनुसार, लवप्रीत अपने साथियों के साथ पौंग बांध के वॉटर स्पोर्ट्स एरिया में नहाने के लिए उतरा था. नहाते समय वह अचानक गहरे पानी की ओर चला गया. बांध की बेकाबू लहरों के बीच वो संभल नहीं पाया और देखते ही देखते पानी में समा गया.

कांगड़ा/नूरपुर: जिला के नूरपुर में पुलिस थाना फतेहपुर के अंतर्गत रविवार को एक हृदयविदारक हादसा पेश आया है. अटल बिहारी वाजपेयी क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र (पोंग डैम खटियाड़) के पास नहाने उतरा पंजाब का एक युवक गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जो बेटा घर से हंसी-खुशी सैर-सपाटे के लिए निकला था, उसकी मौत की खबर ने परिवार पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है.

घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. बता दें कि हर साल गर्मियों के सीजन में बाहरी राज्यों से आए पर्यटक और लोग हिमाचल के नदी, नालों, जलाशयों, डैम में डूबने से मौत का शिकार हो जाते हैं. नदी, नालों के किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज कर लोग पानी में उतर जाते हैं और ये हादसे पेश आते हैं.

एसपी ने की लोगों से ये अपील

एसपी नूरपुर, कुलभूषण वर्मा ने घटना के बारे जानकारी देते हुए बताया कि युवक का शव बरामद कर लिया गया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो डैम और पानी के किनारे जाते समय बरतें. पानी की गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. लोग सुरक्षा नियमों का पालन करें और गहरे पानी में उतरने का अनावश्यक जोखिम न लें.

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