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जोजरी के किनारे तालाब का पानी हुआ गुलाबी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में अपशिष्ट-कार्बनिक की मौजूदगी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झरवाल ने बताया कि गुलाबी पानी के नमूने लिए गए हैं. पानी में अत्यधिक कार्बनिक और अपशिष्ट भार मिला है. अब नीरी नागपुर की टीम यहां का दौरा करेगी. पानी अभी किसी भी उपयोग लायक नहीं है. विभाग गुलाबी पानी की एक वजह मूर्ति विसर्जन को भी मान रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं दिया है. ग्रामीणों का कहना था कि मूर्ति विसर्जन तो यहां लंबे समय से होता आ रहा है, जबकि गुलाबी पानी पिछले करीब 1 साल से है.

जोधपुर: औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले केमिकल युक्त जहरीले पानी का दंश जोजरी नदी तो झेल ही रही है, लेकिन अब इसके आसपास के जल स्रोत भी चपेट में आ रहे हैं. जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर तनावड़ा गांव में जोजरी नदी के समीप गांव के तालाब का पानी गुलाबी हो गया है. कभी यह तालाब अच्छे पेयजल का साधन रहा था, लेकिन अब इसका उपयोग मवेशियों के लिए भी नहीं हो सकता. तालाब के पानी से बदबू आ रही है. एक माह पहले प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने यहां से पानी के सैंपल लिए थे. उसकी रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक की गई. उसमें भी पानी में रासयनिक अपशिष्ट मिलने का संकेत दिया गया है.

दो अवैध इकाइयां ध्वस्त: गत 17 जून को प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने यहां से पानी के नमूने जुटाए थे. उस दौरान विभाग ने रिपोर्ट में कहा कि मौके पर कोई सक्रिय औद्योगिक डिस्चार्ज पाइपलाइन नहीं मिली, लेकिन रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 22 जून को तालाब के पास दो अवैध टेक्सटाइल इकाइयां चिह्नित की गईं, जिन्हें बाद में ध्वस्त कर दिया गया. इससे सवाल उठता है कि क्या उनका दूषित पानी यहां आता था?.

यह हो सकता है कारण. (ETV Bharat Jodhpur)

जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े: पानी के नमूनों की जांच में सामने आया कि पानी में अत्यधिक कार्बनिक एवं अपशिष्ट भार है. टीडीएस 55,700 मिलीग्राम प्रति लीटर, क्लोराइड 68,479 मिलीग्राम, सीओडी 1,394 मिलीग्राम प्रति लीटर और बीओडी 306 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया गया. पीने के पानी में टीडीएस 500 तक ही स्वीकार्य है. ये पैरामीटर बताते हैं कि पानी में कार्बनिक तथा अपशिष्ट भार मौजूद है. राज्य सरकार ने जोजरी नदी के पानी के उपचार को लेकर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, नागपुर के विशेषज्ञों की टीम गठित की है. टीम आने वाले दिनों में जोजरी क्षेत्र का दौरा करेगी. जिला प्रशासन ने जोजरी नदी के साथ-साथ तनावड़ा गांव के इस गुलाबी तालाब को भी शामिल किया है. टीम दौरा कर पानी के उपचार को लेकर रिपोर्ट देगी.

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दीकी नाड़ी का पानी साफ: गांव के तालाब के समीप कुछ फीट की दूरी पर एक छोटी नाड़ी भी है, लेकिन उसका पानी हरा है और गुलाबी नहीं हुआ है. इससे आशंका है कि तालाब के पानी के गुलाबी होने की बड़ी वजह यहां अपशिष्ट पानी डाला जाना है. 17 जून को सैंपल लेने के बाद 23 जून को अवैध इकाइयां तोड़ी गईं और टैंकरों की आवाजाही रोकने के लिए उड़न दस्ते लगाए गए.

प्रदूषित जोजरी नदी (ETV Bharat Jodhpur)

कोर्ट ने गठित की कमेटी: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व विक्रमनाथ की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संगीत लोढा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था. कमेटी के गठन के बाद जोजरी नदी को नया जीवन देने की कवायद शुरू की गई. इसके तहत जगह-जगह कार्रवाई की गई. पिछले दिनों औद्योगिक इकाइयों से अवैध रूप से पाइपलाइन निकालकर पानी डिस्चार्ज करने के मामले सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 300 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर रोक लगा दी थी. तत्कालीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षेत्रीय अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी.