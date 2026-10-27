अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर; 25 साल बाद अवैध कब्जे से मुक्त हुआ तालाब
करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही कब्जा मुक्त जमीन की कीमत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:16 PM IST
संभल : जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां मुरादाबाद रोड स्थित बेगमपुर गांव में करीब 25 साल से कब्जाई गई तालाब की 450 वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया गया है. कार्रवाई का विरोध करने पर एक महिला समेत दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. संबंधित जमीन की कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है.
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि संभल कोतवाली क्षेत्र से करीब ढाई किलोमीटर दूर बेगमपुर गांव में तालाब की करीब 450 वर्ग मीटर जमीन पर लंबे समय से कब्जा होने की बात सामने आई थी. एसडीएम न्यायालय से बेदखली के आदेश जारी होने के बाद प्रशासन की टीम जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची.
इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 50 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, जिनमें 18 महिला कांस्टेबल और पीएसी के जवान भी शामिल रहे. प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान कब्जाधारी दंपति ने विरोध किया. जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.
दरअसल, राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 523 की यह भूमि तालाब के रूप में दर्ज है, जबकि फिरोजपुर गांव निवासी राकेश, नरेश, धर्मपाल, योगेश, रामेश्वर, वीरपाल, राजेंद्र और गोपाल के नाम इस जमीन पर लंबे समय से कब्जा करने का मामला सामने आया है.
प्रशासन के अनुसार, करीब 25 साल से भूमि पर कब्जा था. जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने जनपद के सभी तालाबों को कब्जा मुक्त कराने और उनके सौंदर्यीकरण की योजना तैयार करने के निर्देश संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को दिए हैं. इसी अभियान के तहत बेगमपुर गांव में भी प्रशासन ने कार्रवाई की है.
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एसडीएम न्यायालय से बेदखली का आदेश मिलने के बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है. भूमि खाली होने के बाद तालाब को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- युवाओं के लिए आईटीआई में दाखिले का आखिरी मौका: 30 अक्टूबर तक बढ़ाए गए आवेदन और ट्रेड चयन के दिन