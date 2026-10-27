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अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर; 25 साल बाद अवैध कब्जे से मुक्त हुआ तालाब

अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल : जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां मुरादाबाद रोड स्थित बेगमपुर गांव में करीब 25 साल से कब्जाई गई तालाब की 450 वर्ग मीटर भूमि को खाली कराया गया है. कार्रवाई का विरोध करने पर एक महिला समेत दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. संबंधित जमीन की कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है.

अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat) तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि संभल कोतवाली क्षेत्र से करीब ढाई किलोमीटर दूर बेगमपुर गांव में तालाब की करीब 450 वर्ग मीटर जमीन पर लंबे समय से कब्जा होने की बात सामने आई थी. एसडीएम न्यायालय से बेदखली के आदेश जारी होने के बाद प्रशासन की टीम जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची.