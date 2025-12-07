ETV Bharat / state

सुकमा में मनरेगा से बनी डबरी से बदली किसान की जिंदगी, अब मछली पालन से हो रही अतिरिक्त आमदनी

सुकमा में मनरेगा से बनी डबरी से बदली किसान की जिंदगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )