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तालाब और कुएं की धूमधाम से शादी, ग्रामीणों ने निभाई रस्में, धनबाद के महुदा में अनोखी परंपरा

धनबाद के महुदा में अनोखी परंपरा है, यहां तालाब और कुएं की धूमधाम से शादी कराई जाती है और इसमें ग्रामीण सभी रस्में निभाते हैं.

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कुएं और तालाब की शादी कराते ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 16, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
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धनबाद: झारखंड अपनी प्रकृति पूजा और पर्यावरण प्रेम के लिए जाना जाता है. यहां के लोग पेड़-पौधों, तालाबों, पहाड़ों और जल स्रोतों को अपनी आस्था के अनुसार पूजते हैं. लेकिन धनबाद जिले के महुदा क्षेत्र में यह परंपरा एक अनोखे रूप में देखने को मिलती है, जहां युवक-युवतियों की शादी के साथ-साथ तालाब और कुएं की शादी भी पूरे रीति-रिवाज से कराई जाती है.

प्रकृति से जुड़ी अजीबोगरीब रस्म

महुदा पंचायत के बाघमारा क्षेत्र में स्थित सूंड़ी बांध (तालाब) और उसके बगल में बने कुएं की हाल ही में शादी संपन्न हुई. इस शादी में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से रस्में निभाई गईं. सुरेश राय और उनकी पत्नी बसंती देवी ने तालाब के विवाह की मुख्य रस्में अदा कीं. शादी के बाद सामूहिक भोज का भी आयोजन किया गया.

ग्रामीणों और पुजारी का बयान (ETV Bharat)

ग्रामीणों के अनुसार, कुएं को वधु और तालाब को वर का दर्जा दिया गया. पुजारी द्वारा पूरे विधि-विधान से शादी कराई गई. सैकड़ों गांववासी, महिलाएं और पुरुष इस शादी के गवाह बने. शादी के दौरान तालाब और कुएं को डोर से बांधा गया तथा वर पक्ष (तालाब) का पानी लाकर वधु पक्ष (कुएं) में डाला गया.

शादी क्यों कराई जाती है?

ग्रामीण बताते हैं कि यह परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है, हालांकि इसका सटीक इतिहास बताने में कोई सक्षम नहीं है. मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तालाब या जल स्रोत की शादी नहीं कराई जाती, उसके पानी को अशुभ माना जाता है और उसे पूजा-पाठ, यज्ञ, विवाह या अन्य अनुष्ठानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. शादी के बाद तालाब का शुद्धिकरण किया जाता है. इसके बाद गांव वाले उस जल का उपयोग यज्ञ, शादी-विवाह और विभिन्न पूजा-अनुष्ठानों के लिए करने लगते हैं. इससे जल स्रोतों का सम्मान भी बढ़ता है और उन्हें शुद्ध व पवित्र माना जाता है.

झारखंड की प्रकृति पूजा की मिसाल

यह परंपरा झारखंड की प्रकृति प्रेमी संस्कृति का अनोखा उदाहरण है. यहां लोग जल स्रोतों को जीवित मानकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें सामाजिक रिश्तों से जोड़ते हैं. महुदा के इस कार्यक्रम में बारातियों की तरह ग्रामीण शामिल हुए और पूरे उत्साह से रस्में निभाईं.

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