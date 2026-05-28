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पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड आ गए, फटाफट ऐसे करिए डाउनलोड

झांसी: संयुक्त प्रवेश परिषद द्वारा पॉलिटेक्निक के संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. ग्रुप A और ग्रुप E के अभ्यर्थियों के लिए 27 मई से एडमिट कार्ड उपलब्ध होंगे. चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में.





बता दें कि संयुक्त प्रवेश परिषद द्वारा पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एडिमट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंप्यूटर आधारित यह प्रवेश परीक्षा 2 जून से 9 जून के बीच आयोजित की जाएगी. हर दिन यह परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रथम पाली 8 बजे से 10.30 बजे तक, दूसरी पाली 12 बजे से 2.30 बजे, तीसरी पाली 4 बजे से 6.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.



परिषद के सचिव द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि आने वाले दिनों में अन्य ग्रुप के अभ्यर्थियों के भी प्रवेश पत्र उपलब्ध कर दिए जाएंगे. परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहने का सुझाव दिया गया है.



ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड: उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर दिए गए 'JEECUP Admit Card 2026' के लिंक पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉग इन करें. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें.