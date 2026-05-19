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पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026: आवेदन की बढ़ाई गई तारीख, इन दिन तक कर सकते हैं आवेदन

अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा गया.

पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 आवेदन की बाढ़ाई गई
पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 आवेदन की बाढ़ाई गई (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 9:11 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार भी बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है. जो पहले 30 अप्रैल 2026 थी, फिर आवेदन की तिथि को 17 मई की गई थी. इसके बाद इसे एक भी से बढ़ाकर 18 मई कर दी गई है. बता दें कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 कम्प्यूटर आधारित होगी. बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को अब 20 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

यहा से करें आवेदन: परिषद ने कहा गया है कि अभ्यर्थियों आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते है. अभ्यर्थी 0522-2630106, 2630695, 2630667, 2636589 पर संपर्क कर सकते हैं. जानकारी के अनुसार, 20 मई 2026 तक चार लाख बीस हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन किया है.

अभ्यार्थियों के अनुरोध पर बढ़ी तारीख: संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक के अधिकारों ने बताया, इससे पहले परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी. बाद में इसे बढ़ाकर 17 मई के बाद 18 मई किया गया था. इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अनुरोध करने के बाद इसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया. यह निर्णय बैठ के बाद लिया गया है.

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