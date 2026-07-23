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15 साल का इंतजार खत्म, यहां बनेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्र से मिली वन भूमि की मंजूरी

पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने से अब स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

Himachal Technical Education Minister Rajesh Dharmani
उदयपुर में बनेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज (FILE, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 12:57 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का रास्ता आखिरकार करीब 15 साल बाद साफ हो गया है. वर्षों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अटकी फाइल पर अब मुहर लग गई है. केंद्र से 2.0435 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नई गति मिल गई है. लंबे समय से तकनीकी शिक्षा संस्थान की मांग कर रहे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी राहत है. कॉलेज बनने से अब स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा और क्षेत्र में कौशल विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे.

उदयपुर में बनेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज

हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया, "प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप उदयपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है. यह मामला करीब 15 वर्षों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में लंबित था. प्रदेश सरकार की सक्रिय पैरवी के बाद मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 के तहत तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 2.0435 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है."

जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर

राजेश धर्माणी ने कहा कि, यह स्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और समान अवसर आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ दूरदराज के क्षेत्रों तक तकनीकी शिक्षा का विस्तार कर रही है. उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने से जनजातीय क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगारपरक शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. इससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी.

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि, प्रदेश सरकार कौशल विकास आधारित अधोसंरचना को मजबूत करने और जनजातीय क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह निर्णय हिमाचल में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

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