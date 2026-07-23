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15 साल का इंतजार खत्म, यहां बनेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, केंद्र से मिली वन भूमि की मंजूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के उदयपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का रास्ता आखिरकार करीब 15 साल बाद साफ हो गया है. वर्षों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अटकी फाइल पर अब मुहर लग गई है. केंद्र से 2.0435 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नई गति मिल गई है. लंबे समय से तकनीकी शिक्षा संस्थान की मांग कर रहे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी राहत है. कॉलेज बनने से अब स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा और क्षेत्र में कौशल विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे.

उदयपुर में बनेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज