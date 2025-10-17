ETV Bharat / state

पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने बनाया कमाल का यंत्र, अब खेतों में नहीं घुस पाएंगे जंगली जानवर, किसानों-बागवानों की टेंशन हुई खत्म!

पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्रों ने एक मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम बनाया है, जो खेतों में जंगली जानवरों को घुसने से रोकेगा.

पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने बनाया कमाल का यंत्र
पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने बनाया कमाल का यंत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए एक अच्छी खबर है. क्योंकि अब उनके फसलों और पैदावार को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. दरअसल, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के विद्यार्थियों ने एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया है, जिसकी मदद से खेतों और बगानों में जानवरों को घुसने से रोकने में मदद मिलेगी. क्योंकि यह यंत्र खेतों में जानवर के घुसते ही बंदूक जैसी आवाज निकालेगी, जिससे डर कर वे भाग जाएंगे.

पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्रों ने बनाया यंत्र

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित प्रशिक्षण कोर्सों को बढ़ावा देने और आम जनजीवन में इन आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय परिणाम ला रहे हैं. इसी से प्रेरित होकर पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के विद्यार्थियों ने आईओटी पर आधारित एक ऐसा सस्ता एवं प्रभावी यंत्र तैयार किया है, जो किसानों की फसलों को जंगली जानवरों और पक्षियों से बचाने में काफी मददगार साबित हो सकता है.

पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्रों ने बनाया मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम
पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्रों ने बनाया मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम (ETV Bharat)

मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम

हमीरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के विद्यार्थियों ने विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज ठाकुर और अन्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम तैयार किया है. आईओटी पर आधारित यह यंत्र खेत में एक ऐसे सेंसर की तरह कार्य करेगा, जो किसी भी तरह के जानवर या पक्षी की मूवमेंट होते ही बंदूक की गोली की तरह आवाज करेगा. जिससे आवाज सुनाई देते ही जानवर या पक्षी तुरंत भाग जाएगा.

मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम जानवरों को रखेगा खेतों से दूर!
मास सर्विलांस क्रॉप सिस्टम जानवरों को रखेगा खेतों से दूर! (ETV Bharat)

कैसे काम करता है ये यंत्र?

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही छात्रा अंजलि और छात्र सचिन चौधरी ने बताया, "यह यंत्र सस्ता है और इसको स्थापित करना एवं चलाना भी काफी आसान है. यह सीसीटीवी कैमरे की तरह हर समय रिकॉर्डिंग नहीं करता है और न ही डाटा स्टोर करता है. यह तभी सक्रिय होता है, जब इसके सामने कोई मूवमेंट होती है. किसी जानवर या पक्षी के सामने आते ही यह ऑटोमेटिक तरीके से सक्रिय हो जाता है और जानवर या पक्षी दिखते ही फायरिंग जैसी आवाज करता है. जिससे डर कर जानवर या पक्षी खेत से भाग जाते हैं".

किसानों के लिए वरदान साबित होगा यह प्रोजेक्ट

वहीं, हमीरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के आईटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज ठाकुर ने बताया, "हिमाचल प्रदेश में बंदर, जंगली सूअर और अन्य जंगली जानवर फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इन जानवरों को भगाने के लिए यह यंत्र काफी कारगर हो सकता है. पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर के छात्रों का यह प्रोजेक्ट किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है".

