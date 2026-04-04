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वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पॉलिटेक्निक में प्रवेश शुरू, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू. इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Polytechnic Admissions Open
वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 5:53 PM IST

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Updated : April 4, 2026 at 6:01 PM IST

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लखनऊ: प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत पेशेवरों (वर्किंग प्रोफेशनल्स) के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा.

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वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू. (ईटीवी भारत)

परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है.

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिसमें वे पॉलीटेक्निक संस्थानों में संचालित विभिन्न ट्रेड्स के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपने तकनीकी कौशल को और मजबूत कर सकते हैं.

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले विस्तृत दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी परिषद के हेल्पलाइन नंबर 0522-2630106, 2630695, 2630667, 2636589 पर संपर्क कर सकते हैं.

Last Updated : April 4, 2026 at 6:01 PM IST

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