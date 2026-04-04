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वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पॉलिटेक्निक में प्रवेश शुरू, 30 अप्रैल तक करें आवेदन

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत पेशेवरों (वर्किंग प्रोफेशनल्स) के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक अभ्यर्थी 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.jeecup.admissions.nic.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर ही किया जाएगा, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा. वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सत्र 2026-27 के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू. (ईटीवी भारत)