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पॉलीहाउस की योजना को लगा तगड़ा झटका, दो साल बाद भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा विभाग

उत्तराखंड में पॉलीहाउस योजना धरातल पर उतरने से पहले ही दम तोड़ रही है. कार्यदायी संस्था की चाल लंबे समय से सुस्त है.

Uttarakhand Polyhouse Scheme
उत्तराखंड पॉलीहाउस योजना (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 6:57 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में बेमौसमी सब्जी और फूलों की खेती की योजना को तगड़ा झटका लगा है, दरअसल साल 2023 में जिस स्कीम पर विचार कर उसे शुरू किया गया, वो 2026 आते -आते भी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं. हालात ये हैं कि अभी सरकार योजना के लिए पॉलीहाउस ढांचा बनाने वाली कंपनी पर ही अटकी हुई है. उधर हजारों पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य लिए विभाग काम की शिथिलता से ही जूझ रहा है.

उत्तराखंड में डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा की योजना पर सालों बाद भी बादल छाए हुए हैं. ना तो योजना ठीक से आगे बढ़ पाई है और ना ही भविष्य में तय किए गए लक्ष्य पर जल्द विभाग के पहुंचने की कोई उम्मीद है. ये सब काम की उस शिथिलता के कारण हुआ है, जिसके चलते हजारों पॉलीहाउस बनाने के लक्ष्य से महकमा कोसों दूर दिख रहा है.

दरअसल, साल 2023 में ही सरकार ने प्रदेश में करीब 22000 पॉलीहाउस लगाने के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया था. खास बात यह है की योजना के लिए शासन स्तर पर कागजी कार्रवाई भी साल 2023 में शुरू कर दी गई और 6 मार्च 2024 को इसके लिए कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद अब करीब 2 साल बाद सरकार एक बार फिर इसके लिए कार्यदायी संस्था की औपचारिकताओं में ही फंसी है.

राज्य में नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस स्थापित किए जाने थे, जिसके लिए 551.05 करोड़ रुपए पास किए गए. करीब 2 साल पहले इसके लिए कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई, लेकिन करीब 22000 पॉलीहाउस के लक्ष्य को विभाग दूर दूर तक भी नहीं छू पाया. उल्टा 2 साल बाद जाकर सरकार को याद आई की संबंधित कार्यदायी संस्था तेजी से काम नहीं कर रही है.

अब इस कार्यदायी संस्था से जिम्मेदारी वापस ले ली गई. पहले ये जिम्मेदारी ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड को दी गई थी, जिसे सरकार ने काम की धीमी गति के लिए अब हटाने का फैसला लिया है, इसके बदले अब विभाग द्वारा एमपैनल्ड वेंडर के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया गया. इस मामले में अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए एक महीने के भीतर संबंधी पीएसयू से काम हटाकर एंपेनल्ड वेंडर के जरिए सीबीसीडी द्वारा काम करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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