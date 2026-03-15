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पॉलीहाउस की योजना को लगा तगड़ा झटका, दो साल बाद भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचा विभाग

देहरादून: उत्तराखंड में बेमौसमी सब्जी और फूलों की खेती की योजना को तगड़ा झटका लगा है, दरअसल साल 2023 में जिस स्कीम पर विचार कर उसे शुरू किया गया, वो 2026 आते -आते भी धरातल पर नहीं उतर पाई हैं. हालात ये हैं कि अभी सरकार योजना के लिए पॉलीहाउस ढांचा बनाने वाली कंपनी पर ही अटकी हुई है. उधर हजारों पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य लिए विभाग काम की शिथिलता से ही जूझ रहा है.

उत्तराखंड में डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा की योजना पर सालों बाद भी बादल छाए हुए हैं. ना तो योजना ठीक से आगे बढ़ पाई है और ना ही भविष्य में तय किए गए लक्ष्य पर जल्द विभाग के पहुंचने की कोई उम्मीद है. ये सब काम की उस शिथिलता के कारण हुआ है, जिसके चलते हजारों पॉलीहाउस बनाने के लक्ष्य से महकमा कोसों दूर दिख रहा है.

दरअसल, साल 2023 में ही सरकार ने प्रदेश में करीब 22000 पॉलीहाउस लगाने के लक्ष्य पर काम शुरू कर दिया था. खास बात यह है की योजना के लिए शासन स्तर पर कागजी कार्रवाई भी साल 2023 में शुरू कर दी गई और 6 मार्च 2024 को इसके लिए कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद अब करीब 2 साल बाद सरकार एक बार फिर इसके लिए कार्यदायी संस्था की औपचारिकताओं में ही फंसी है.